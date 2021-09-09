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Происшествия

Воняет птичьим пометом. Жители нескольких сел вышли на митинг

В Аламединском районе жители сел Садовое, ГЭС-3 и Учхоз вышли на митинг с требованием закрыть птицефабрику MIKO.

По словам квартальной села Садового Светланы Чебыкиной, владельцы птицефабрики удобряют пометом пахотное поле, из-за этого в районе стоит неприятный запах.

«Нас травят много лет, наши дети задыхаются. Из-за вони появились люди, страдающие астмой и аллергией. Мы обращались в соответствующие инстанции, однако никакой реакции нет. Нам заявили: «Это же навоз, деревня». Владелец обещает убрать помет, но ничего не делает. Два года назад уже было собрание. Эта проблема длится около восьми лет», — сказала Светлана Чебыкина.

Отметим, что между местными жителями и владельцем поля, где разбрасывают птичий помет, едва не произошла драка. Милиционер, присутствующий на митинге, не смог призвать к порядку участников акции протеста.  

Владелец птицефабрики Эдиль Макешов признался, что на территории имеется крематорий для птиц. Он пообещал установить высокую трубу, чтобы жители не чувствовали запах мертвечины.

«С понедельника начну вывозить помет подальше. Я давно это планировал сделать», — сказал Эдиль Макешов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206635/
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