Исчезновение Орхана Инанды. Супруга считает, что его держат в посольстве Турции

Супруге президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды Рейхан поступила информация о том, что ее муж находится в здании посольства Турции в Кыргызстане. Об этом она сообщила сама.

«Мы не можем найти учителя Орхана Инанды с 31 мая. Мне поступила информация, что сегодня—завтра его вынудят написать заявление о выходе из гражданства Кыргызской Республики для того, чтобы вывезти из страны. Я могла бы посчитать это слухами и не поверить, но это не единичный случай, когда именно таким путем из разных стран мира в Турцию доставляют учителей себатской системы образования, обвиняя в терроризме», — сказала Рейхан Инанды.

Она вновь обратилась к президенту КР Садыру Жапарову, а также кыргызскому народу с просьбой защитить гражданина своей страны.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Седьмые сутки о нем ничего не известно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды ранее уже обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».