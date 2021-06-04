11:04
USD 84.67
EUR 103.20
RUB 1.16
Происшествия

Исчезновение Орхана Инанды. В Бишкеке четвертый день продолжаются митинги

В Бишкеке возле Дома правительства проходит очередной митинг в поддержку Орхана Инанды.

На акцию протеста собралось свыше 200 человек. Они по-прежнему требуют от властей как можно скорее найти пропавшего.

На митинге также выступил экс-министр иностранных дел Аскар Айтматов. Он отметил, что образовательное учреждение «Сапат» является одним из лучших благодаря Орхану Инанды. Сын великого писателя Чингиза Айтматова также поблагодарил всех, кто откликнулся, и пришел на мирную акцию.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Четвертые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Президент поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа.

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили, и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196364/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Исчезновение Орхана Инанды. Поисками озаботился Совет безопасности Кыргызстана
Исчезновение Орхана Инанды. Жена не знает, вышел ли он из турецкого гражданства
В Бишкеке проходит пикет против «Безопасного города» и за снижение штрафов
Исчезновение Орхана Инанды. Его жена обратилась к президенту Садыру Жапарову
Исчезновение Орхана Инанды. Задержан мошенник, обещавший найти пропавшего
Исчезновение Орхана Инанды. Митингующих поддержали депутаты парламента
Исчезновение Орхана Инанды. Митинги продолжатся, пока его не найдут
Исчезновение Орхана Инанды. Митингующие прошли маршем по центру Бишкека
Исчезновение Орхана Инанды. В Бишкеке люди вновь вышли на митинг
Исчезновение Орхана Инанды. Объявлено вознаграждение за помощь в поисках
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Задержан Асылбек Жээнбеков Дело «Кумтора». Задержан Асылбек Жээнбеков
Депутата остановили за&nbsp;превышение скорости. Он&nbsp;потребовал уволить милиционеров Депутата остановили за превышение скорости. Он потребовал уволить милиционеров
На&nbsp;кыргызско-таджикской границе очередное обострение На кыргызско-таджикской границе очередное обострение
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов задержан Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов задержан
Бизнес
Дарим 20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB! Дарим 20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!
Пять причин купить электросамокат для передвижения по&nbsp;Бишкеку Пять причин купить электросамокат для передвижения по Бишкеку
Почти 500 тысяч баллов подарила &laquo;Газпромнефть&raquo; участникам программы лояльности Почти 500 тысяч баллов подарила «Газпромнефть» участникам программы лояльности
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводили в&nbsp;Японию на&nbsp;отборочные игры ЧМ-2022 Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022
4 июня, пятница
10:57
Дело «Кумтора». Пресс-секретарь президента прокомментировал аресты и задержания Дело «Кумтора». Пресс-секретарь президента прокомментир...
10:56
Исчезновение Орхана Инанды. В Бишкеке четвертый день продолжаются митинги
10:49
Ситуация в Чон-Алае. Погранслужба показала технику, выставленную Таджикистаном
10:47
COVID-19 в мире. Заразились более 172 миллионов, умерли более 3,6 миллиона
10:30
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились еще 12 медиков