Исчезновение Орхана Инанды. В Бишкеке четвертый день продолжаются митинги

В Бишкеке возле Дома правительства проходит очередной митинг в поддержку Орхана Инанды.

На акцию протеста собралось свыше 200 человек. Они по-прежнему требуют от властей как можно скорее найти пропавшего.

На митинге также выступил экс-министр иностранных дел Аскар Айтматов. Он отметил, что образовательное учреждение «Сапат» является одним из лучших благодаря Орхану Инанды. Сын великого писателя Чингиза Айтматова также поблагодарил всех, кто откликнулся, и пришел на мирную акцию.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Четвертые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Президент поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа.