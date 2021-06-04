Исчезновение Орхана Инанды. В Бишкеке четвертый день продолжаются митинги

В Бишкеке возле Дома правительства проходит очередной митинг в поддержку Орхана Инанды.
На митинге также выступил экс-министр иностранных дел Аскар Айтматов. Он отметил, что образовательное учреждение «Сапат» является одним из лучших благодаря Орхану Инанды. Сын великого писателя Чингиза Айтматова также поблагодарил всех, кто откликнулся, и пришел на мирную акцию.
Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Четвертые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.
Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Президент поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.
По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа.
Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили, и к похищению причастны спецслужбы Турции.