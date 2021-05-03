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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Стали известны подробности смерти мальчика в селе Арка

Житель приграничного села Абидин Турсунбаев упал в канал во время обстрела со стороны Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.
 
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В ведомстве уточнили, что мальчику было четыре года. 29 апреля в селе Арка-2 Лейлекского района начался обстрел, и местные жители стали убегать. В этот момент Абидин Турсунбаев упал в канал и утонул.

«Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Лейлекского района. Ведется проверка», — заявили в УВД.
 

Напомним, Абидин Турсунбаев умер 29 апреля. Когда все убегали и переходили канал, мальчик упал в воду. Его тело обнаружили почти у границы с Таджикистаном. Ребенка привезли на машине скорой помощи. Но было очень поздно.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192727/
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3 мая, понедельник
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