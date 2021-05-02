Ситуация на границе. По последним данным МЧС, разрушено 78 жилых домов

По последним данным, всего в Баткенской области разрушено 78 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Уточняется, что подожгли или обстреляли две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов.
В Баткенском районе:
- жилые дома — 30;
- школы — 2;
- детский сад — 1;
- ФАП — 1;
- здание Внутренних войск — 1;
- погранзаставы «Мин-Булак» и «Достук».
В Лейлекском районе:
- жилые дома в селе Максат — 11;
- погранзастава — 1;
- жилые дома в селе Сада — 3;
- жилые дома в селе Папалин — 2;
- жилые дома в селе Арка — 9;
- автозаправки — 10;
- магазины — 8;
- жилые дома в селе Борбордук — 11.
Ранее жители Лейлекского района опубликовали видеоролики текущей обстановки в приграничных селах.
Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.
За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.
Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.