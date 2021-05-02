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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. По последним данным МЧС, разрушено 78 жилых домов

По последним данным, всего в Баткенской области разрушено 78 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что подожгли или обстреляли две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов.

В Баткенском районе:

  • жилые дома — 30;
  • школы — 2;
  • детский сад — 1;
  • ФАП — 1;
  • здание Внутренних войск — 1;
  • погранзаставы «Мин-Булак» и «Достук».

В Лейлекском районе:

  • жилые дома в селе Максат — 11;
  • погранзастава — 1;
  • жилые дома в селе Сада — 3;
  • жилые дома в селе Папалин — 2;
  • жилые дома в селе Арка — 9;
  • автозаправки — 10;
  • магазины — 8;
  • жилые дома в селе Борбордук — 11.

Ранее жители Лейлекского района опубликовали видеоролики текущей обстановки в приграничных селах.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192598/
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