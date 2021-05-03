Жителям на границе помогут кредитами, но не смогут возместить похищенное

Власти Кыргызстана помогут пострадавшим в приграничном конфликте жителям Баткенского района с выплатой процентов по кредитам. Об этом сообщили представители правительства в селе Максат.

На встрече местные жители, потерявшие дома, сообщили, что у них были кредиты, теперь они остались без ничего.

«Мы обратимся в Нацбанк, чтобы приостановить выплаты процентов на два месяца. Потом посмотрим по основной части», — сказал Артем Новиков.

Кроме того, сельчане сообщили, что таджики угнали их машины и ограбили дома.

«Мы сейчас, на первом этапе, построим дома. Условно до сентября мы восстановим вам жилье. Сейчас вам надо набраться терпения. Но мы не можем компенсировать вам угнанный скот, машины и другие расходы», — сказал Камчыбек Ташиев.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.