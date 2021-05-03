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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Число пострадавших составило 179 человек

Число пострадавших составило 179 человек. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, некоторые населенные пункты были отрезаны от помощи, поэтому люди не могли своевременно обратиться к врачам и поступают в больницы только сейчас. Травмы они получили 29-30 апреля.

«В настоящее время 65 пострадавших получают лечение в Бишкеке. Я вернулся в столицу, сделаю сегодня обход», — сказал глава Минздрава.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 179 кыргызстанцев, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Аъло пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192630/
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