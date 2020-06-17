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Эмильбек Кимсанов назвал виновными в его избиении сотрудников СИЗО-1

Эмильбек Кимсанов считает виновными в его избиении сотрудников Бишкекского СИЗО-1. Об этом сообщила его адвокат Назгуль Суюнбаева на своей странице Facebook.

По ее словам, сегодня она вместе со следователями ГСИН посетила следственный изолятор № 50, где теперь содержится бывший таможенник. Сообщается, что во время встречи он подтвердил факт избиения.

«По данному факту начато досудебное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза. Эмильбек Кимсанов считает виновными в его избиении сотрудников СИЗО-1», — написала Назгуль Суюнбаева.

Ранее адвокат опубликовала видео, где якобы избивают экс-сотрудника Таможенной службы Эмильбека Кимсанова.

В ГСИН сообщали, что сам Эмильбек Кимсанов в разговоре с сотрудниками ведомства, которые прибыли в Бишкекский СИЗО-1 с проверкой, заявил, что Назгуль Суюнбаева не его адвокат и с ней он никогда не встречался. Также в ведомстве предположили, что видео избиения бывшего таможенника, опубликованное юристом, возможно, является фейком.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156450/
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