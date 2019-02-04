Избитый сын Молдомусы Конгантиева отказался от претензий к обидчику

Избитый бывшим сотрудником Таможенной службы сын Молдомусы Конгантиева отказался от претензий к обидчику. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что Автандил Конгантиев написал встречное заявление о том, что не имеет каких-либо претензий к Эмильбеку Кимсанову.

«Оба участника драки допрошены. Досудебное производство продолжается, но они оба написали заявления о том, что претензий друг к другу не имеют. Решение будет принято согласно нормам закона», — сообщили в ГУВД.

Напомним, сын экс-главы МВД, заместитель начальника таможни «Северная» Автандил Конгантиев был избит у одного из ресторанов, расположенных в селе Лебединовка. Инцидент произошел еще накануне Нового года. Обидчиком оказался бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов.