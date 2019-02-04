20:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Избитый сын Молдомусы Конгантиева отказался от претензий к обидчику

Избитый бывшим сотрудником Таможенной службы сын Молдомусы Конгантиева отказался от претензий к обидчику. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме
Избит сын экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Милиция нашла подозреваемых

Уточняется, что Автандил Конгантиев написал встречное заявление о том, что не имеет каких-либо претензий к Эмильбеку Кимсанову.

«Оба участника драки допрошены. Досудебное производство продолжается, но они оба написали заявления о том, что претензий друг к другу не имеют. Решение будет принято согласно нормам закона», — сообщили в ГУВД.

Напомним, сын экс-главы МВД, заместитель начальника таможни «Северная» Автандил Конгантиев был избит у одного из ресторанов, расположенных в селе Лебединовка. Инцидент произошел еще накануне Нового года. Обидчиком оказался бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов.

Ссылка:
просмотров: 863
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве дворника из Кыргызстана избил работодатель
В городе Ош милиция задержала подростков, издевавшихся над пожилым мужчиной
Кыргызстанец изменил показания и говорит: в полиции Магнитогорска его не били
В Кемине сотрудница айыл окмоту обвинила местного депутата в избиении
В Оше чемпиона ММА и члена ОПГ освободили от уголовной ответственности
В городе Ош муж жестоко избил жену и сбежал в Россию
В Новопокровке заключенные избили мужчину за отказ постирать носки
Избит сын экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Милиция нашла подозреваемых
В Араване за жестокое избиение жены мужчину оштрафовали на 2 тысячи сомов
ГСИН прокомментировала инцидент c избиением заключенного в колонии № 27
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Бизнес
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Крыму Выгодный роуминг от MegaCom в Крыму
Кыргызтелеком&nbsp;&mdash; провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и&nbsp;проступков Кыргызтелеком — провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и проступков
Опухоль головного мозга лечению поддается Опухоль головного мозга лечению поддается