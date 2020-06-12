ГСИН: Эмильбек Кимсанов этапирован в СИЗО для следственных действий

Экс-сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов доставлен в ИВС Бишкека для следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Читайте по теме Избившего сына Молдомусы Конгантиева бывшего таможенника переведут в другой СИЗО

В ведомстве подтвердили, что обвиняемого в избиении сына экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева действительно переводят в СИЗО-50. Однако такое решение принял суд, а не ГСИН. Ходатайство о переводе подследственного вносил представитель прокуратуры.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. Брат Эмильбека Кимсанова Эмирбек распространил видеообращение, где заявил, что его семье угрожает опасность со стороны семьи Райымбека Матраимова. Однако не привел каких-либо фактов и доказательств.

В феврале 2020 года бывшего таможенника уже арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.