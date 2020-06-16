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Общество

В соцсетях опубликовали видео избиения Эмильбека Кимсанова в СИЗО

Адвокат Назгуль Суюнбаева на своей странице в Facebook опубликовала видео, где якобы избивают экс-сотрудника Таможенной службы Эмильбека Кимсанова.

По ее словам, она вчера получила доказательство избиения ее подзащитного в СИЗО-1 Бишкека. «На этом видео двое мужчин ожесточенно избивают Э.Кимсанова. Не это ли доказательство того, что его, используя административный ресурс, закрыли в СИЗО и бросили для расправы над ним? Его там ждали, приняли и еще снимали весь процесс на видео для отчета своим хозяевам», — написала Назгуль Суюнбаева.

По словам адвоката, инцидент произошел 3 апреля — в день, когда ее подзащитного привезли в СИЗО-1 после этапирования из ИВС.

Однако на видео невозможно рассмотреть лицо пострадавшего. Удары ему наносят преимущественно руками по спине и бокам.

Адвокат также опубликовала фото со следами побоев: Эмильбек Кимсанов демонстрирует гематому на руке. 

— скриншот из соцсетей
Фото — скриншот из соцсетей. Эмильбек Кимсанов демонстрирует побои

В ГСИН 24.kg сообщили, что изучают видео. После тщательного разбирательства обещают предоставить полную информацию.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. 

В феврале 2020 года бывшего таможенника уже арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156226/
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