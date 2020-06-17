Видео избиения Эмильбека Кимсанова, опубликованное адвокатом Назгуль Суюнбаевой, возможно, является фейком. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По ее данным, на замедленном просмотре выяснилось, что помещения, где якобы избивают Кимсанова в СИЗО-1, не соответствуют месту, где он содержался. На видео не видно лиц участников конфликта.

Ранее ГСИН также сообщала, что сам Эмильбек Кимсанов в разговоре с сотрудниками ведомства, которые прибыли в Бишкекский СИЗО-1 с проверкой, заявил, что Назгуль Суюнбаева не его адвокат и с ней он никогда не встречался.

В ответ юрист Назгуль Суюнбаева на своей странице в Facebook написала, что с февраля, когда возобновили ранее прекращенное уголовное дело в отношении Эмилбека Кимсанова, она ведет его. Это подтверждается ордером-поручением и участием в следственных действиях.

«Если я не защитник, то как могла зайти в СИЗО-1 в конце мая этого года для встречи с моим подзащитным? Видимо, ГСИН больше нечем парировать в данном случае», — заявила юрист.

«Во время телефонного разговора Назгуль Суюнбаева отказалась сотрудничать и отвечать на вопросы, где и при каких обстоятельствах данное сомнительное видео оказалось у нее. Как квалифицированный юрист и адвокат она должна знать о том, что существуют законные методы и формы обращения в государственные, надзорные и другие органы», — отмечают в ГСИН.

«Если у Назгуль Суюнбаевой имелись достаточные сведения, информация о правонарушениях в отношении своего подзащитного, то почему она не обратилась в прокуратуру или ГСИН?» — задались вопросом в ведомстве.

Уточняется, что опубликованное видео на странице в Facebook Назгуль Суюнбаевой поспособствовало проведению тщательной и детальной проверки, результаты которых будут направлены в надзорные органы для дачи юридической оценки.

В ведомстве напомнили, что решением Первомайского суда по просьбе прокурора бывший таможенник 11 июня из ИВС Бишкека был доставлен в СИЗО-50, где содержится в отдельной камере с бывшим сотрудником правоохранительных органов.

В службе подчеркнули, что в СИЗО-1 и других учреждениях ГСИН ведется видеонаблюдение с выходом в Центр анализа и мониторинга в онлайн-режиме, где все события отслеживаются круглосуточно.

«При возникновении каких-либо неправомерных действий как со стороны сотрудников, так и спецконтингента, это незамедлительно докладывается руководству службы и принимаются необходимые меры», — заключили в ведомстве.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника уже арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.