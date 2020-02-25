11:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

А как доставлен в Кыргызстан Эмильбек Кимсанов? Экстрадиции не было

Подозреваемый в избиении сына экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева Эмильбек Кимсанов не был экстрадирован в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

Читайте по теме
Спортивные разборки. Эмильбека Кимсанова арестовали, но потом отпустили

Уточняется, что ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста поступило из МВД.

«Следователь МВД заявил ходатайство об изменении меры пресечения Эмильбеку Кимсанову. Прокуроры проверили доводы и удовлетворили просьбу. По этим же основаниям они ходатайствовали о домашнем аресте в суде. Эмильбек Кимсанов был объявлен в розыск в феврале. Однако экстрадиционного материала в Генпрокуратуре нет», — сообщили в надзорном органе.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. Брат Эмильбека Кимсанова Эмирбек распространил видеообращение, где заявил, что его семье угрожает опасность со стороны семьи Райымбека Матраимова. Однако не привел каких-либо фактов и доказательств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144641/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивные разборки. Эмильбека Кимсанова арестовали, но потом отпустили
В Бишкеке начальник штаба Внутренних войск избил подчиненного. Его осудили
В Москве задержан кыргызстанец. Он был в розыске семь с половиной лет
Избиение родственника экс-мэра города Ош. Задержаны еще двое подозреваемых
Бишкекский горсуд решил не выдавать сотрудников лицея «Сапат» властям Турции
Выдворение сотрудников «Сапата». Адвокаты заявили, что их могут пытать в Турции
Пресс-секретарь президента прокомментировала нападение на Болота Темирова
В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка
Сотрудники лицея «Сапат» просят у властей Кыргызстана политического убежища
Сотрудников лицея «Сапат» по решению Генпрокуратуры могут выдать властям Турции
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у&nbsp;здания ГКНБ. Чего они хотят Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у здания ГКНБ. Чего они хотят
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Бизнес
Beeline объявляет о&nbsp;запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
25 февраля, вторник
11:45
В политике Кыргызстана должно быть больше молодежи В политике Кыргызстана должно быть больше молодежи
11:33
А как доставлен в Кыргызстан Эмильбек Кимсанов? Экстрадиции не было
11:20
Дело Атамбаева. О здоровье бывшего президента рассказал адвокат
11:15
В Бишкекском территориальном управлении ФОМС новый директор
11:02
Мы партию создавали в спешке. Лидер фракции «Кыргызстан» о розданных обещаниях