А как доставлен в Кыргызстан Эмильбек Кимсанов? Экстрадиции не было

Подозреваемый в избиении сына экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева Эмильбек Кимсанов не был экстрадирован в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

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Уточняется, что ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста поступило из МВД.

«Следователь МВД заявил ходатайство об изменении меры пресечения Эмильбеку Кимсанову. Прокуроры проверили доводы и удовлетворили просьбу. По этим же основаниям они ходатайствовали о домашнем аресте в суде. Эмильбек Кимсанов был объявлен в розыск в феврале. Однако экстрадиционного материала в Генпрокуратуре нет», — сообщили в надзорном органе.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. Брат Эмильбека Кимсанова Эмирбек распространил видеообращение, где заявил, что его семье угрожает опасность со стороны семьи Райымбека Матраимова. Однако не привел каких-либо фактов и доказательств.