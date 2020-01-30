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Сюжет: Насилие над детьми

Подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки ищут в Ноокене

В Ноокенском районе мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 28 января в милицию обратилась местная жительница. Она заявила, что в этот день примерно в 17.00 незнакомый мужчина изнасиловал ее дочь.

«Девочке девять лет. Со слов женщины, ребенка изнасиловали в момент, когда она возвращалась из школы домой. Незнакомый мужчина в возрасте 20-25 лет припугнул девочку, а затем, применив силу, изнасиловал», — отметили в УВД.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки

Милиция составила фоторобот подозреваемого. Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят позвонить по номерам: 03734102 или 0555003100. Анонимность гарантируется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142091/
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