Наказание угонщика. Как автомобиль сам себя защитил

Курьезный случай с несостоявшимся угоном автомобиля попал в объектив домовой видеокамеры. Об этом сообщило издание «За рулем».

Владелец машины, 32-летний мистер Крейг, рассказал, что до тех пор, пока полиция не постучала в его дверь, даже не подозревал о попытке взлома автомобиля. Стражи порядка сообщили, что поймали мужчину, который пытался угнать Renault Kangoo.

Бандит 12 минут безуспешно пытался вскрыть автомобиль, но последняя попытка стала особенно неудачной. Воришка бросил кирпич в машину, и тот отлетел ему прямо в лицо.

Мистер Крейг рассказал, что обнаружил царапины на стекле и кузове автомобиля.

Полицейские прибыли в район по вызову о краже из магазина. Во время патрулирования района они и наткнулись на травмированного угонщика. В итоге 40-летнего мужчину арестовали по подозрению в преступном повреждении автомобиля и краже из магазина.