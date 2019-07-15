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Происшествия

На Иссык-Куле пропал казахстанец. Катался на скутере

В Иссык-Кульской области милиция и спасатели разыскивают пропавшего гражданина Казахстана. Об этом сообщает УВД региона. 

По данным ведомства, 14 июля примерно в 21.30 в дежурную часть обратился 53-летний житель Алматы С.Александр. Он указал, что в этот день примерно в 14.15 его друг, также алматинец, взяв в аренду скутер на побережье дома отдыха «Алтын-Куль», поехал кататься и не вернулся. 

Следственно-оперативной группой установлено, что отдыхающие из Казахстана прибыли в дом отдыха 13 июля, а на следующий день решили покататься на скутерах. После исчезновения, примерно через час, С.Александр и местные жители отправились на поиски пропавшего. В это время поднялся ветер, который образовал большие волны, и продолжить дальнейшие поиски не представилось возможным.  

Факт зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД района. Милиционеры и работники территориального отдела МЧС проводят поисковые работы по установлению места нахождения пропавшего без вести гражданина Казахстана.      
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