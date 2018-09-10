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Общество

Прослушка в «Бухаре». Расследованием займется ГКНБ

Материалы по факту прослушки в кафе «Бухара», о чем заявила в субботу член ЦИК Гульнара Джурабаева, МВД передаст в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах. 

По данным ведомства, все необходимые документы, включая заявление Гульнары Джурабаевой, они собрали, но дело возбуждать МВД не будет. 

Это не первый случай, когда в заведениях общепита обнаруживают записывающее устройство. Во время обеда в кафе Obama 7 февраля 2018 года экс-начальник ДПС МВД Талант Исаев обнаружил под своим столиком подобное устройство. Расследование проводят до сих пор. 
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