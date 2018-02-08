Кто и за чем следит? Бывший замглавы МВД обнаружил прослушивающее устройство

Генерал Талант Исаев — старший брат депутата парламента Каната Исаева, подозреваемого в попытке насильственного захвата власти и содержащегося в СИЗО ГКНБ, — обнаружил в кафе, где встречался с друзьями, прослушивающее устройство. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, накануне он встретился со своими знакомыми в одном из столичных кафе. «Мы решили пообедать. Когда попросили счет, я машинально просунул руку под стол и нащупал «жучок». Я потребовал видео. Обнаружилось, что устройство прикрепил официант, который принимал у нас заказ. Мои знакомые обратились в милицию», — сказал Талант Исаев.

Сам Талант Исаев заявления писать не стал. «Я не стал писать заявления. За мной уже давно следят. Мне это известно. И я знаю почему. Из-за моего брата Каната», — пояснил он.

Отметим, Талант Исаев подал в отставку с поста начальника Главного управления государственной специализированной охраны после ареста Каната Исаева.