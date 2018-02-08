15:05
-8
USD 68.58
EUR 84.89
RUB 1.20
Общество

Кто и за чем следит? Бывший замглавы МВД обнаружил прослушивающее устройство

Генерал Талант Исаев — старший брат депутата парламента Каната Исаева, подозреваемого в попытке насильственного захвата власти и содержащегося в СИЗО ГКНБ, — обнаружил в кафе, где встречался с друзьями, прослушивающее устройство. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, накануне он встретился со своими знакомыми в одном из столичных кафе. «Мы решили пообедать. Когда попросили счет, я машинально просунул руку под стол и нащупал «жучок». Я потребовал видео. Обнаружилось, что устройство прикрепил официант, который принимал у нас заказ. Мои знакомые обратились в милицию», — сказал Талант Исаев.

Сам Талант Исаев заявления писать не стал. «Я не стал писать заявления. За мной уже давно следят. Мне это известно. И я знаю почему. Из-за моего брата Каната», — пояснил он.

Отметим, Талант Исаев подал в отставку с поста начальника Главного управления государственной специализированной охраны после ареста Каната Исаева.
Ссылка:
просмотров: 3000
Версия для печати
Материалы по теме
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
Депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев осужден на 12 лет колонии
Суд Исаева. Все подсудимые выступили с последним словом
Суд Исаева. Подсудимый: Я бы такого следователя и в Баткен не назначил
Суд Исаева. Адвокат комментирует фразы следователей в обвинительном заключении
Суд Исаева. Процесс возобновится 4 января
Суд Исаева. Адвокату подсудимого вынесли частное определение
Суд Исаева. Адвокаты не явились на прения
Суд Исаева. Процесс отложен на завтра
Суд Исаева. Адвокату снова не дали слово
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
&laquo;Агент 024&raquo;: Горожане возмущены &laquo;скрытной&raquo; работой сотрудников ГУОБДД «Агент 024»: Горожане возмущены «скрытной» работой сотрудников ГУОБДД
Бизнес
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom