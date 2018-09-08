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Общество

Сначала Obama, теперь «Бухара». В кафе опять нашли подслушивающее устройство

Диктофон под столом в кафе обнаружили правозащитники, пришедшие на поминки. Об этом сообщила 24.kg член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Гульнара Джурабаева.

По ее словам, включенный диктофон обнаружили случайно на полу. Видимо, отклеился от столешницы и упал.

«Оборотная сторона диктофона липкая, а под нижней поверхностью стола, за которым мы должны были сидеть, обнаружили скотч, к которому был прикреплен диктофон», — сказала она.

Гульнара Джурабаева сообщила, что диктофон был приклеен к столу, за которым должны были на поминках сидеть правозащитники.

«Один из нас пришел заранее, занял стол и пошел отдавать официанту фрукты. Видимо, в этот момент и подложили оборудование — время записи не превышает 20 минут», — сообщила она.

По ее словам, сразу вызвали администратора кафе и милицию.

«Мы написали заявление и объяснительные с изложением всей ситуации. Считаем, что такие случаи обязательно должны быть расследованы, а виновные понести наказание. Это не в первый раз, когда замечаем, что нас записывают, фотографируют или снимают на камеру. Но зачем? Мы ничего не скажем другого, что озвучиваем публично. А записывать во время поминок — вообще выходит за все рамки», — отметила она.

Этот инцидент произошел сегодня в кафе «Бухара». Записывающее устройство передано милиционерам, администрация кафе пообещала передать запись с камер видеонаблюдения.

Это не первый случай, когда в заведениях общепита обнаруживается записывающее устройство. Во время обеда в кафе Obama 7 февраля 2018 года экс-начальник ДПС МВД Талант Исаев обнаружил под своим столиком подобное устройство.
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