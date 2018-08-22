Шесть безрезультатных попыток реализовать «Безопасный город»

Власти Кыргызстана опять хотят реализовать «Безопасный город». Пока дальше желания и громких скандалов они, к сожалению, не ушли. Двадцать третьего августа станет известно, кто воплотит их мечту. Чем закончится шестая попытка кыргызских чиновников, пока непонятно. Но оптимистов, верящих правительству, практически нет.

С 2012 года в Кыргызстане испробовано несколько вариантов, но в правительстве вернулись к исходному варианту: камеры поставит частная компания, которая получит деньги только после того, как нарушители начнут оплачивать штрафы.

24.kg решило вспомнить, как пытались реализовать «Безопасный город» и почему проект каждый раз проваливался.

Попытка № 1. Тендер с нарушениями

О проекте «Безопасный город» говорили давно, но первый шаг сделали 2012 году. Победителем тендера стала китайская компания Beijing Construction Engineering Group International Co., Ltd, предложив 4 миллиарда 550 тысяч 983 сома 24 тыйына за установку системы программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, фото- и видеораспознавания в Бишкеке и Оше, на трассе Бишкек — Каракол (Иссык-Кульская область), а также за создание единого электронного центра учета и регистрации преступлений при МВД.

Китайская компания планировала получать 70 процентов от штрафов и окупить вложения в проект за 10 лет. В отличие от других участников тендера она отказалась от государственной гарантии и готова была вкладывать собственные средства.

Проект оценили в $85 миллионов. В конце концов, стороны договорились, что исполнитель будет получать 50 процентов от оплаченных нарушителями штрафов.

Депутатам Жогорку Кенеша такое распределение прибыли не понравилось, а позже и МВД признало, что договор несостоятельный, и предложило его расторгнуть.

Спустя год после проведения первого тендера правительство приостановило реализацию «Безопасного города». К этому времени уже началось разбирательство, подключилась прокуратура.

Финансирование проекта должно было производиться за счет средств победителя тендера, то есть китайской компании. В последующем предполагалось возместить ему средства из денег, поступивших в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения. «Однако изъятие штрафов из республиканского бюджета является исключительно компетенцией государственных органов. Следовательно, тендер проведен при отсутствии источника финансирования», — комментировали ранее в Генеральной прокуратуре КР.

Проверка надзорного органа установила, что в день вскрытия тендерной заявки компания-победитель не представила ее гарантийное обеспечение и гарантийное обеспечение исполнения договора — 30 миллионов 24 тысячи 658 сомов и 40 миллионов 5 тысяч 59 сомов соответственно, что является нарушением Закона «О государственных закупках».

Попытка № 2. Сами с усами

В начале 2014 года МВД заявило, что будет реализовывать «Безопасный город» своими силами совместно с активистами. «Теперь все желающие могут представлять нам видео- и фотоматериалы, где зафиксированы грубые нарушения ПДД, а мы сможем принимать меры к водителям. Сложности возникают при установлении личности нарушителя. Из-за отмены доверенности машина может в день поменять несколько водителей, и установить, кто из них нарушил и кого следует штрафовать, проблематично», — поясняла начальник центра учета, анализа и профилактики ДПС Елена Аильчиева.

Специалисты готовы были работать только с качественным видео, где можно разобрать марку, цвет машины и госномер. Однако граждане оказались не столь активными, как ожидалось, а гаишники не такими оперативными.

МВД продолжало экспериментировать. В Бишкеке в рамках проекта «Безопасный город» внедрили патрули милиции. Экипажи должны были «молниеносно выезжать на места совершения преступлений и до прибытия следственно-оперативной группы задерживать злоумышленников».

Но и эта затея провалилась. Правительство объявило новый тендер.

Попытка № 3. Ввели в заблуждение

Тендер объявили 1 сентября 2014 года. Стоимость проекта колебалась от $42 до $79 миллионов. Срок окупаемости — от пяти до десяти лет. Камеры планировали установить в Бишкеке и Оше, а позже и по всей республике.

В проект заложили установку в Бишкеке камер видеонаблюдения на 197 перекрестках, 25 стационарно-радарных установок, создание 200 мобильных групп ДПС. Безопасным Бишкек обещали сделать к весне 2015-го.

Победителем тендера стала кыргызско-российская компания «Стилсофт Бишкек». Власти страны тянули с подписанием договора до тех пор, пока еще один участник тендера — Shenzhen Topform Computer Tehnology Co. Ltd. — не подал иск в суд.

Согласно условиям тендера, если в течение 60 дней после объявления результатов тендера не будет подписано соглашение с выигравшей компанией, то итоги автоматически аннулируются и новым победителем признается второй по списку претендент. В данном случае этой компанией является ОсОО Dessa International с канадскими инвестициями, зарегистрированное на территории Молдовы.

Члены комиссии определили победителем «Стилсофт Бишкек» без принятия во внимание анализа экспертной группы и учета других компаний с более выгодными предложениями, при которых исключались бы финансовые риски со стороны государства. В МВД не исключают, что членов тендерной комиссии ввели в заблуждение и скрыли важные документы.

Несмотря на то что МВД заподозрило победителя в мошенничестве, правительство обвинило ведомство в провале реализации проекта «Безопасный город».

Судебные разбирательства продолжались, а камеры все же начали устанавливать. ДПС договорилась с компанией «Акнет», которая согласилась за свой счет оборудовать камерами 50 перекрестков Бишкека. В проект вошла Молдова, предоставив в качестве гуманитарной помощи программное обеспечение стоимостью $500 тысяч на бесплатной основе.

Тендер на реализацию проекта «Безопасный город» в полном объеме решили не проводить. МВД хотело поэтапно закупить комплексы фиксации нарушений ПДД за счет республиканского бюджета с учетом взысканных штрафов.

Как заявил тогдашний глава МВД Мелис Турганбаев, только с одной камерой фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения за месяц можно заработать еще на восемь таких камер.

Но почему-то до сих пор не заработали...

Попытка № 4. На базе «Кыргызтелекома»

МВД на постоянной основе рапортовало о сборе штрафов, зафиксированных камерами на авторынке в Военно-Антоновке. Но, как показала практика, этих денег не хватило, чтобы купить хотя бы еще один комплекс фиксации. Будучи премьер-министром, Сооронбай Жээнбеков заявил, что «Безопасный город» начнут реализовывать, как только найдут деньги.

Чтобы не делиться с исполнителем проекта и спонсором, чиновники решили, что деньги нужно искать в бюджете.

Тогда и все полученные штрафы поступят только в казну, а не в карманы частников.

«Мы хотим реализовать проект за счет бюджета, чтобы в третий раз не попасть в капкан судебных тяжб, и намерены провести его через Государственный комитет информационных технологий и связи. Через МВД мы дважды споткнулись, поэтому подключаем новый госорган», — сказал тогда заведующий отделом обороны, правопорядка и ЧС аппарата правительства Дамир Сагынбаев.

В 2017 году правительство предложило реализовать проект «Безопасный город» на базе ОАО «Кыргызтелеком».

Компании-разработчики и производители готовы бесплатно предоставить свое оборудование для запуска пилотного проекта.

«Кыргызтелеком» обещал, что камеры в Бишкеке будут установлены к лету. Обещания остались пустым звуком.

Попытка № 5. Как искали деньги на «Умный город»

Однако и этому проекту не суждено сбыться. С приходом нового премьер-министра планы изменились. Вместо «Безопасного города» Сапар Исаков придумал «Умный город». Реализацию проекта на условиях государственно-частного партнерства доверили Huawei, которая участвовала в двух прежних тендерах.

Предполагалось, что проект будут реализовывать еще два партнера Huawei — Beijing China Veterans Lingxin Capital Managemen и ОсОО «Ака минералз энд майнинг». Общий объем вкладываемых инвестиций — $60 миллионов.

ОсОО «Ака минералз энд майнинг», согласно условиям проекта, вкладывает в реализацию «Умного города» 15 процентов — $9 миллионов. Совместно с Beijing China Veterns Lingxin Capital Management компания будет заниматься подготовкой специалистов по работе с оборудованием и программным обеспечением.

Прямое инвестиционное соглашение правительства с компанией Huawei было заключено без проведения тендера.

Стоимость проекта сложилась на основании предварительного технико-экономического обоснования в соответствии с объемами и сложностью работ.

«Ака минералз энд майнинг» хотела также купить MegaCom. Изучая активы компании, 24.kg установило, что компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, спешно сменила название на «Ака инвест» и место регистрации, переехав из частного дома в кафе «Кашгарка».

Инвестиционный проект трещал по швам. Правительству пришлось расторгнуть соглашение с формулировкой о «представлении некачественного ТЭО».

Попытка № 6. Аукцион вместо тендера

Двадцатого июля 2018 года объявлен тендер на понижение цены по проекту «Безопасный город». Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа.

Окончательную стоимость проекта определят по результатам онлайн-аукциона, где стартовая сумма составляет 2 миллиарда 552 миллиона 706 тысяч 240 сомов.

Власти Кыргызстана готовы платить исполнителю проекта 240 сомов за каждый оплаченный нарушителем штраф. Сумма может снизиться в зависимости от итогов аукциона.

По самым пессимистическим прогнозам, проект «Безопасный город» запустят к концу 2018 года.

Если он покажет хорошие результаты, в начале следующего года планируется оборудовать камерами и другие города.

Это всего лишь очередные обещания чиновников. Пока в Бишкеке оборудованы камерами всего четыре перекрестка, и то нарушения они не фиксируют, а до сих пор работают в тестовом режиме.