Инвесторами «Умного города» стали две китайские компании и одна отечественная

Свои средства в реализацию проекта «Умный город» вложат китайские компании Huawei и Beijing China Veterns Lingxin Capital Management, а также отечественное ОсОО «Ака минералз энд майнинг». Об этом стало известно сегодня на церемонии подписания договора с компаниями.
Отмечено, что рабочие группы завершили консультации, касающиеся правовых, технических и финансовых аспектов продвижения проекта. Результатом стало заключение сегодня инвестиционного соглашения с Huawei Technologies.
При этом подготовка специалистов по работе с оборудованием и программным обеспечением будет входить в обязанности соинвесторов — Beijing China Veterns Lingxin Capital Management и ОсОО «Ака минералз энд майнинг». После ввода в эксплуатацию элементов проекта инвестор обязуется обеспечить их техническое функционирование, эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание.
Оператора проекта «Умный город», который будет управлять установленным оборудованием, определит правительство.