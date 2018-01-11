Инвесторами «Умного города» стали две китайские компании и одна отечественная

Свои средства в реализацию проекта «Умный город» вложат китайские компании Huawei и Beijing China Veterns Lingxin Capital Management, а также отечественное ОсОО «Ака минералз энд майнинг». Об этом стало известно сегодня на церемонии подписания договора с компаниями.

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Отмечено, что рабочие группы завершили консультации, касающиеся правовых, технических и финансовых аспектов продвижения проекта. Результатом стало заключение сегодня инвестиционного соглашения с Huawei Technologies.

При этом подготовка специалистов по работе с оборудованием и программным обеспечением будет входить в обязанности соинвесторов — Beijing China Veterns Lingxin Capital Management и ОсОО «Ака минералз энд майнинг». После ввода в эксплуатацию элементов проекта инвестор обязуется обеспечить их техническое функционирование, эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание.

Оператора проекта «Умный город», который будет управлять установленным оборудованием, определит правительство.

В кабмине уверены, что реализация проекта позволит максимально повысить безопасность на улицах и дорогах городов, основных магистралях города, перекрестках, местах проведения общественных мероприятий, более оперативно и обоснованно разрешать спорные ситуации при дорожно-транспортных происшествиях, а также эффективно бороться с криминальными и террористическими угрозами.