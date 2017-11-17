Реализацию проекта «Умный город» могут доверить китайской компании Huawei. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил глава Госкомитета связи и информационных технологий Нурбек Абасканов.

«Переговоры по проекту «Умный город» идут со многими компаниями. Но с Huawei они идут более активно. Сейчас мы обсуждаем условия сделки. Окончательного решения пока не принято. Если мы сможем договориться по условиям, что Huawei будет реализовывать «Умный город», — сообщил Нурбек Абасканов.

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Однако собственные источники ИА «24.kg» сообщили, что решение уже практически принято. О сотрудничестве правительства с Huawei в формате государственно-частного партнерства будет объявлено в течение ближайшего времени.

Напомним, ранее глава правительства Сапар Исаков заявил, что вместо «Безопасного города» в Кыргызстане будут реализовывать проект «Умный город».

«Проект «Умный город» является одним из основных компонентов высокотехнологичного проекта «Таза коом» и программы «Жаны доорго кырк кадам». В скором времени проект будет запущен в пилотном режиме в Бишкеке. Мэрии Оша необходимо детально изучить этот опыт и ускорить внедрение проекта у себя», — рассказывал Сапар Исаков.