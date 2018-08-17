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Общество

Очередная попытка «Безопасного города». Кыргызстан не затратит ни сома

Кыргызстан не затратит ни сома на «Безопасный город». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственного комитета инновационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

Стартовая цена аукциона определена в 2,5 миллиарда сомов. При этом стоимость приобретаемых государством услуг будет только снижаться. Все расходы по приобретению, установке, поддержанию и функционированию проекта несет победитель тендера. Кыргызстан не затратит ни сома на «Безопасный город».

Победитель будет определен по результатам онлайн-аукциона на понижение цены. Предусмотрено не менее трех раундов и два дополнительных бонусных раунда для определения окончательного победителя, который предложит наименьшую сумму контракта.

В рамках проекта планируется охватить 110 аппаратно-программных комплексов. 38 из них будут установлены на перекрестках, 4 — на скоростных рубежах в Бишкеке, 48 — на дорогах Бишкек — Ош, Бишкек — Чалдовар, Бишкек — Нарын — Торугарт, Бишкек — аэропорт «Манас», Бишкек — КПП «Ак-Жол». Проект предполагает наличие двадцати передвижных комплексов.

Аукцион состоится 23 августа.
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