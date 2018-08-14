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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (155)

Новые мосты Бишкека. Два пишем, два в уме

Фото 24.kg. Эстакадный мост (путепровод), улица Льва Толстого, август 2018

В столице Кыргызстана открыли для проезда два новых моста: на улицах Токтогула и Орозбекова. Еще два планируют закончить в текущем, 2018-м. Столичные власти уверены, что эти переправы позволят разгрузить часть центральных улиц и сократить пробки.

Корреспондент 24.kg посмотрела на уже принятые в эксплуатацию объекты и те, которые еще возводят.

Альтернативный путь на «Дордой»

Раньше улица Орозбекова была тупиковой. Два ее участка через БЧК связывал только пешеходный мост. А попасть с одного берега на другой на автомобиле можно было либо по Тоголока Молдо, либо по Абдрахманова (бывшей Советской).

Теперь в столице появился еще один мост. Городские власти планируют пустить по нему маршруты общественного транспорта, ведущие в том числе и на крупнейший столичный рынок «Дордой».

Но пока объект не сдан в эксплуатацию, установленная табличка предупреждает, что перила временные, нет и зебры, хотя знаки пешеходных переходов установлены.

Жители улиц Баялинова и Щербакова просят установить светофоры на перекрестках с Орозбекова. Практически каждый день, говорят они, здесь происходят ДТП.

В Управлении капитального строительства отметили, что длина моста составляет 46 метров, а ширина 13. По обеим сторонам уложены тротуары.

От «Мадины» до Ошского

При строительстве моста через реку Аламедин по улице Токтогула столичные власти столкнулись с необходимостью демонтировать и капитальные строения, и временные. Всего снесено 11 жилых домов, 4 хозпостройки, 21 капитальный забор общей протяженностью 148 метров, 5 павильонов, 103 метра железной ограды и 12 металлических ворот. Зато теперь можно проехать по Токтогула до улицы 7 Апреля (Шабдана Баатыра) и миновать вечную пробку на проспекте Чуй.

Улица, по данным УКС, стала длиннее на 637 метров. При этом длина моста составила 34 метра, а ширина — 23.

Здесь уже нанесена разметка, на пересечении с Торекула Айтматова дорога делает резкий изгиб и переходит в улицу Мамбетова в столичном микрорайоне «Восток-5».

С запада на восток

На улице Льва Толстого работы ведутся сразу в двух направлениях. После их завершения дорога увеличится на 6 километров и достигнет 15 километров. Она соединит улицы Алыкулова (на западе) и Ауэзова (на востоке) и будет проходить через весь город.

В районе ТЭЦ над железнодорожными путями строится эстакадный мост (путепровод). По ним пришлось пройти, чтобы увидеть стройку во всей красе.

Работать китайские рабочие продолжают, несмотря на жару. Завершить строительство они должны в 2018 году.

В УКС сообщили, что длина объекта — 95 метров, а ширина 18, включая тротуары. На данный момент он готов на 75 процентов.

Уже установлены сваи. Они возвышаются на 6,5-8,5 метра. На них 18-метровые балки, которые формируют основание моста.

Планировали одно — вышло другое

Улицу Токтоналиева изначально планировали продлить до улицы Льва Толстого, но пока удалось пробить только до Медерова. Дорога уперлась в особняки. Бывший градоначальник Албек Ибраимов на одной из сессий горкенеша сообщал, что для строительства необходимо снести 17 домов с приусадебными участками или сократить территорию Ботанического сада.

Пока вопрос так и повис в воздухе.

Однако мост уже практически построен. Его готовность, по данным Управления капстроительства, составляет 95 процентов. Длина объекта — 37 метров, ширина проезжей части — 15 метров, тротуаров — по 2,25 метра с каждой стороны.

Невооруженным взглядом видно, что мост выходит аккурат к особняку. Вероятно, строителям придется делать крутой поворот, чтобы обеспечить съезд на Медерова. Но и это возможно. А вот что совершенно непонятно, как пройдут пешеходные аллеи вдоль Токтоналиева: от основания моста ворота жилых домов отделяет какая-то пара метров.

Столичные власти уверены, что введение в эксплуатацию мостов позволит, как минимум, на 20 процентов разгрузить улицы Бишкека. А после завершения запланированных работ по пробивке и реконструкции всех улиц, которые станут сквозными, заторов в городе станет на 50-60 процентов меньше.
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