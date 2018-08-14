Новые мосты Бишкека. Два пишем, два в уме

В столице Кыргызстана открыли для проезда два новых моста: на улицах Токтогула и Орозбекова. Еще два планируют закончить в текущем, 2018-м. Столичные власти уверены, что эти переправы позволят разгрузить часть центральных улиц и сократить пробки.
Корреспондент 24.kg посмотрела на уже принятые в эксплуатацию объекты и те, которые еще возводят.
Альтернативный путь на «Дордой»Раньше улица Орозбекова была тупиковой. Два ее участка через БЧК связывал только пешеходный мост. А попасть с одного берега на другой на автомобиле можно было либо по Тоголока Молдо, либо по Абдрахманова (бывшей Советской).
Теперь в столице появился еще один мост. Городские власти планируют пустить по нему маршруты общественного транспорта, ведущие в том числе и на крупнейший столичный рынок «Дордой».
Но пока объект не сдан в эксплуатацию, установленная табличка предупреждает, что перила временные, нет и зебры, хотя знаки пешеходных переходов установлены.
Жители улиц Баялинова и Щербакова просят установить светофоры на перекрестках с Орозбекова. Практически каждый день, говорят они, здесь происходят ДТП.
В Управлении капитального строительства отметили, что длина моста составляет
От «Мадины» до Ошского
При строительстве моста через реку Аламедин по улице Токтогула столичные власти столкнулись с необходимостью демонтировать и капитальные строения, и временные. Всего снесено 11 жилых домов, 4 хозпостройки, 21 капитальный забор общей протяженностью
Улица, по данным УКС, стала длиннее на 637 метров. При этом длина моста составила 34 метра, а ширина — 23.
Здесь уже нанесена разметка, на пересечении с Торекула Айтматова дорога делает резкий изгиб и переходит в улицу Мамбетова в столичном микрорайоне «Восток-5».
С запада на восток
На улице Льва Толстого работы ведутся сразу в двух направлениях. После их завершения дорога увеличится на
В районе ТЭЦ над железнодорожными путями строится эстакадный мост (путепровод). По ним пришлось пройти, чтобы увидеть стройку во всей красе.
Работать китайские рабочие продолжают, несмотря на жару. Завершить строительство они должны в 2018 году.
В УКС сообщили, что длина объекта —
Уже установлены сваи. Они возвышаются на 6,5-
Планировали одно — вышло другое
Улицу Токтоналиева изначально планировали продлить до улицы Льва Толстого, но пока удалось пробить только до Медерова. Дорога уперлась в особняки. Бывший градоначальник Албек Ибраимов на одной из сессий горкенеша сообщал, что для строительства необходимо снести 17 домов с приусадебными участками или сократить территорию Ботанического сада.
Пока вопрос так и повис в воздухе.
Однако мост уже практически построен. Его готовность, по данным Управления капстроительства, составляет 95 процентов. Длина объекта —
Невооруженным взглядом видно, что мост выходит аккурат к особняку. Вероятно, строителям придется делать крутой поворот, чтобы обеспечить съезд на Медерова. Но и это возможно. А вот что совершенно непонятно, как пройдут пешеходные аллеи вдоль Токтоналиева: от основания моста ворота жилых домов отделяет какая-то пара метров.
Столичные власти уверены, что введение в эксплуатацию мостов позволит, как минимум, на 20 процентов разгрузить улицы Бишкека. А после завершения запланированных работ по пробивке и реконструкции всех улиц, которые станут сквозными, заторов в городе станет на 50-60 процентов меньше.