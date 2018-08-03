Будут в Бишкеке через мост на Орозбекова ходить маршрутки? Вопрос читателя

«Завершили мост через БЧК на улице Орозбекова. Почему не откроют маршрут и не пустят микроавтобусы?» — интересуется читатель.

В Управлении капитального строительства Бишкека сообщили, что мост официально еще не открыт.

«Однако автомобильное движение по нему уже осуществляется, поскольку этот участок улицы является альтернативным для улицы Тоголока Молдо, закрытой на реконструкцию», — отметили в управлении.

Начальник управления городского транспорта мэрии Хасан Алимбеков сообщил 24.kg, что сегодня по улице Орозбекова начали курсировать бусы № 290 и № 177, у которых временно изменился маршрут из-за ремонта улицы Баялинова.

«Конечно, по улице Орозбекова будет проходить маршрут микроавтобуса и, возможно, не один. В том районе расположено несколько рынков: строительный, скотный, «Дордой», есть пассажирообразующие точки», — сказал он.

Он сообщил, что городские власти планируют пересмотреть маршрутную сеть в Бишкеке с учетом приобретения транспорта большой вместимости.

«В перспективе после ремонта второстепенных дорог планируется постепенно освобождать центральные улицы от маршруток и пустить по ним автобусы и троллейбусы», — сказал он.

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