В Бишкеке для автомобильного движения открыли два новых моста — через БЧК на улице Орозбекова и через реку Аламедин на улице Токтогула. Об этом сообщили в управлении капитального строительства столичной мэрии.

«Раньше в Бишкеке было 42 моста, за последние два года построили еще пять, в том числе те, которые открылись сегодня. Завершаются работы еще на двух мостах. Один — через реку Ала-Арча на улице Токтоналиева, которая получит выход на улицу Медерова. Второй — путепровод в восточной части улицы Льва Толстого длиной 95 и шириной 18 метров. Он соединит западную и восточную части улицы Льва Толстого. После завершения строительства эта четырехполосная улица будет пересекать весь Бишкек с запада на восток. Мост на улице Льва Толстого пройдет над железнодорожными путями. Он опирается на 60 свай и возвышается над железнодорожным полотном на 6,5-8,5 метра. На данный момент эстакадный мост готов на 75 процентов, работы планируется завершить в этом году», — отметили в УКС.

В управлении отметили, что введение в эксплуатацию мостов позволит как минимум на 20 процентов разгрузить улицы столицы, а после завершения запланированных работ по пробивке и реконструкции всех улиц в городе заторов станет на 50-60 процентов меньше.

Спикер Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев отметил, что ремонт и содержание дорог являются приоритетными задачами для городских властей.

«В столице сейчас активно ремонтируют дороги. Это делают в рамках концепции развития улично-дорожной сети. За последние годы наиболее узкие места столичных дорог расширены, улицы, которые можно сделать сквозными, пробиваются. До недавнего времени улица Токтогула заканчивалась на улице Гоголя. Пробивка улицы Токтогула в восточном направлении и строительство дороги с мостом с выходом на улицу 7 Апреля позволит значительно оптимизировать транспортные потоки», — отметил он.