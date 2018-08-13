Перекресток Орозбекова и Баялинова. Жители устали считать бьющиеся машины

В Бишкеке на перекрестке двух отремонтированных и недавно открытых улиц — Баялинова и Орозбекова — дорожная катастрофа. Об этом сообщили читатели 24.kg.

По их словам, дороги стали хорошими, поэтому скоростной режим здесь резко увеличился. Но вот после ремонта никто не озаботился установкой светофора.

«За последние две недели больше 15 аварий, хотя, честно говоря, мы сбились со счета», — признались местные жители и прислали еще одно видео с аварией, которая произошла несколько минут назад.

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