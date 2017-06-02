13:32
+28
USD 68.11
EUR 76.47
RUB 1.20
Власть

Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в Бишкеке из-за стройки дорог

Снести 17 домов с приусадебными участками или сократить территорию Ботанического сада на 9 метров должны в Бишкеке из-за строительства дорог. Об этом сегодня на сессии городского кенеша сообщил мэр Албек Ибраимов.

На сессии обсуждают вопрос вырубки деревьев по улице Токтоналиева.

«Речь идет об определенном участке длиной около 300 метров. Под снос попадают 143 дерева, взамен мы высаживаем более 200. По проекту мы не можем делать проезжую часть в одном месте 14 метров, а в другом — 9. Это противостояние подкрепляется частью депутатов. Проект был утвержден еще в 2014 году, тогда работали депутаты прошлого созыва, и меня тут не было. Дорога строится по китайскому гранту», — сказал Албек Ибраимов.

Мы долго искали компромисс. В начале проекта под снос вообще попадало 800 деревьев. Но мы пересмотрели его и сократили количество деревьев за счет тротуаров. Саму проезжую часть мы не можем сократить.

Албек Ибраимов
«Китайский подрядчик нам выставляет штрафные санкции за то, что местное население не дает ему проводить работу. Улицу должны сдать в сентябре 2017-го. Идут сплошные задержки, мы отстаем от графика», — посетовал градоначальник.

«К вопросу подключились некие общественные организации, которые, прикрываясь этими деревьями, хотят сорвать строительство дороги. Люди хотят жить в центре города, но в условиях сада. А не делать дорогу мы не можем», — резюмировал Албек Ибраимов.
Ссылка:
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия: Строительные работы по Токтоналиева прекращать не будут
В мэрии Бишкека не говорят, почему на Токтоналиева начали вырубку деревьев
Мэр Бишкека пояснил идею отключать горячую воду не весной, а в разгар лета
За годы моратория в Кыргызстане зафиксирован 31 факт вырубки ценных деревьев
В Кыргызстане продлевают мораторий на вырубку особо ценных пород деревьев
Популярные новости
Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22&ndash;26&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 22–26 мая
Депутат парламента Омурбек Бабанов недоволен биометрическими паспортами Депутат парламента Омурбек Бабанов недоволен биометрическими паспортами
Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение
Бизнес
MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта
&laquo;Кыргызтелеком&raquo;: Счастье детей в&nbsp;наших с&nbsp;вами руках «Кыргызтелеком»: Счастье детей в наших с вами руках
Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с&nbsp;Днем защиты детей Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с Днем защиты детей
Праздник детства от&nbsp;MegaCom Праздник детства от MegaCom