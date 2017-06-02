Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в Бишкеке из-за стройки дорог

Снести 17 домов с приусадебными участками или сократить территорию Ботанического сада на 9 метров должны в Бишкеке из-за строительства дорог. Об этом сегодня на сессии городского кенеша сообщил мэр Албек Ибраимов.

На сессии обсуждают вопрос вырубки деревьев по улице Токтоналиева.

«Речь идет об определенном участке длиной около 300 метров. Под снос попадают 143 дерева, взамен мы высаживаем более 200. По проекту мы не можем делать проезжую часть в одном месте 14 метров, а в другом — 9. Это противостояние подкрепляется частью депутатов. Проект был утвержден еще в 2014 году, тогда работали депутаты прошлого созыва, и меня тут не было. Дорога строится по китайскому гранту», — сказал Албек Ибраимов.

Мы долго искали компромисс. В начале проекта под снос вообще попадало 800 деревьев. Но мы пересмотрели его и сократили количество деревьев за счет тротуаров. Саму проезжую часть мы не можем сократить. Албек Ибраимов

«Китайский подрядчик нам выставляет штрафные санкции за то, что местное население не дает ему проводить работу. Улицу должны сдать в сентябре 2017-го. Идут сплошные задержки, мы отстаем от графика», — посетовал градоначальник.

«К вопросу подключились некие общественные организации, которые, прикрываясь этими деревьями, хотят сорвать строительство дороги. Люди хотят жить в центре города, но в условиях сада. А не делать дорогу мы не можем», — резюмировал Албек Ибраимов.