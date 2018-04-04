Строительство школ. Кто ворует у детей?

На дворе 2018 год, а некоторые ученики вынуждены получать знания в палатках.

Сейчас, по данным Министерства образования и науки, в республике насчитывается 193 школы, требующие нового строительства. Из них 36, находившихся в крайне опасном, аварийном состоянии и пострадавших от стихийных бедствий, в первоочередном порядке включили в Титульный список строительства школ.

В настоящее время в стране ведется ранее начатое строительство 141 объекта образования.

Многие из них начали возводить давно, и процесс тянется уже на протяжении нескольких лет, признают в ведомстве.

«Такая ситуация сложилась из-за того, что не всегда выделяемые средства распределялись эффективно. В результате появилось большое количество долгостроев. В целом же с 2011 года в республике построены 309 школ», — отметили в министерстве.

То, как построили эти учреждения, уже другой вопрос.

Денег нет...

Неслучайно органы прокуратуры находят нарушения и возбуждают уголовные дела.

К примеру, при строительстве школы № 91 в жилмассиве «Кара-Джигач» установлено, что свыше 6 миллионов сомов бюджетных средств не возвращены в доход государства и находятся у компании-подрядчика в незаконном обороте. Государству нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.

Выявлены хищения при строительстве школы в жилмассиве Бишкека «Калыс-Ордо». Из бюджета вывели 91,5 миллиона сомов.

В Узгенском районе ребятишки остались без детского сада из-за крупной растраты. Цены по объему работ завысили, а деньги присвоили.

Выявили финансовые нарушения и при строительстве детского сада в Чолпон-Ате.

...и качества тоже

Даже те здания, которые все-таки достраивают и сдают в эксплуатацию, начинают разрушаться через несколько лет, а то и раньше.

Школу № 82 в столичном жилмассиве «Ала-Тоо» строили десять лет, пока Казахстан не помог с финансированием. За это время сменили трех подрядчиков.

Сдали помещение в эксплуатацию в 2015 году. И уже в 2018-м в связи с аварийным состоянием подвального помещения (фундамент просел) всех детей младших классов перевели в старое маленькое здание. С родителей учащихся теперь собирают деньги на ремонт.

Начальник Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) Сталбек Омурканов заявил ИА «24.kg», что все дело в эксплуатации.

«Я проехал, посмотрел — септик по горло залитый. Надо же своевременно откачивать, тогда ничего не было бы, — уверен чиновник. — Вода подперла, вот цокольный этаж и просел. А теперь ищут крайнего».

По его словам, подрядчик пообещал все восстановить.

В советское время в школах всегда были завхоз, сантехник, электрик. Сегодня же из-за скудного бюджета их нет. Сталбек Омурканов

Недолгая гарантия

Рассыпается и школа № 95, сданная в эксплуатацию лишь полгода назад: водосточные трубы полопались, отваливаются штукатурка и плитка от фундамента. Проблемы внутри здания тоже есть: местами отходят плинтусы, проблемы с унитазами и дверными замками, краны в кабинетах химии портятся очень быстро...В 2017 году «Булан институт» провел в Кыргызстане исследование о безопасности школ. Согласно отчету, учащиеся аварийных школ переведены в здания клубов, частных домов, палатки или другие помещения.

По словам директора организации «Булан институт» Чолпон Орозобековой, строят образовательные учреждения некачественно.

«Очень часто дети только начинают учиться, а здания уже разваливаются. Надо вести следствие по каждой некачественно построенной школе и уголовно наказывать виновных, иначе это будет продолжаться», — подчеркнула она.

Построенную школу, по ее словам, должна принимать компетентная комиссия из числа профессиональных строителей, госэкотехинспекторов, архитекторов, сотрудников санэпидстанции и других экспертов.

Строительные фирмы дают всего один год гарантии на построенную школу. Даже на бытовую технику дают гарантию больше, а это целая школа, где учатся дети. Необходимо увеличить гарантийный срок до пяти лет. Чолпон Орозобекова

«В комиссии должно быть не менее 12 человек. Сегодня же в их составе всего 4-5, и подписывает акт приема новой школы ее директор, автоматически перекладывая на себя всю ответственность за сданную работу. Директор школы не является профессиональным строителем, поэтому не видит даже тех погрешностей строительства, которые выявляются в первые годы эксплуатации», — сказала Чолпон Орозобекова«Кроме того, мы предлагаем запретить на государственном уровне строительство школ ашарным методом. Таких зданий появилось немало. При их строительстве не соблюдены элементарные нормы строительства, в качестве строительного материала использовали подручные материалы. В результате многие школы, которые были построены ашарным методом, не выдержали даже десятилетнего срока и теперь опять находятся в аварийном состоянии», — добавила она.

Глава ОГУКС Сталбек Омурканов подчеркнул: «Согласно Гражданскому кодексу, гарантия на основные конструкции (фундамент, колонны, ригели, перекрытия) дается на 10 лет, а на отделочные работы (шпаклевка обсыпалась, кафель отвалился) — один год. В течение года все нюансы выходят, и подрядчик их устраняет. Ну а замки, к примеру, выходят из строя и дома. Вопрос опять же в эксплуатации».

Редкие проверки

Главный государственный строительный инспектор Госэкотехинспекции Шараф Ачилдиев добавил, что по закону проводить проверки они могут раз в год. «Можем проверить объект также по обращениям жителей или представителей госорганов, получив разрешение в Минэкономики. В финансово-хозяйственную деятельность мы не вмешиваемся. Этим занимаются Финполиция, ГКНБ, АКС, прокуратура», — пояснил он.

Серьезных нарушений при строительстве общеобразовательных учреждений, по его словам, за последнее время не было.

Хотя нареканий от граждан очень много, мы сами это знаем. Но на момент приемки в эксплуатацию все новое. У любого материала есть срок гарантийного обслуживания. Шараф Ачилдиев

«Через год отделочный материал подлежит ремонту, а потом его хватает на долгое время. Такой нюанс имеется в строительно-монтажной деятельности», — добавил он.

А если год не прошел и продукция сломалась через шесть месяцев? Наверное, это тоже показатель некачественно выполненной работы. Если бы при строительстве покупали более качественную продукцию, то и хватало бы на значительно больший срок, чем год.