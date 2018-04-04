Строительство школ. Кто ворует у детей?

На дворе 2018 год, а некоторые ученики вынуждены получать знания в палатках.
Сейчас, по данным Министерства образования и науки, в республике насчитывается 193 школы, требующие нового строительства. Из них 36, находившихся в крайне опасном, аварийном состоянии и пострадавших от стихийных бедствий, в первоочередном порядке включили в Титульный список строительства школ.
В настоящее время в стране ведется ранее начатое строительство 141 объекта образования.
«Такая ситуация сложилась из-за того, что не всегда выделяемые средства распределялись эффективно. В результате появилось большое количество долгостроев. В целом же с 2011 года в республике построены 309 школ», — отметили в министерстве.
То, как построили эти учреждения, уже другой вопрос.
Денег нет...Неслучайно органы прокуратуры находят нарушения и возбуждают уголовные дела.
К примеру, при строительстве школы № 91 в жилмассиве «Кара-Джигач» установлено, что свыше 6 миллионов сомов бюджетных средств не возвращены в доход государства и находятся у компании-подрядчика в незаконном обороте. Государству нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.
Выявлены хищения при строительстве школы в жилмассиве Бишкека «Калыс-Ордо». Из бюджета вывели 91,5 миллиона сомов.
В Узгенском районе ребятишки остались без детского сада из-за крупной растраты. Цены по объему работ завысили, а деньги присвоили.
Выявили финансовые нарушения и при строительстве детского сада в Чолпон-Ате.
...и качества тожеДаже те здания, которые все-таки достраивают и сдают в эксплуатацию, начинают разрушаться через несколько лет, а то и раньше.
Школу № 82 в столичном жилмассиве «Ала-Тоо» строили десять лет, пока Казахстан не помог с финансированием. За это время сменили трех подрядчиков.
Сдали помещение в эксплуатацию в 2015 году. И уже в 2018-м в связи с аварийным состоянием подвального помещения (фундамент просел) всех детей младших классов перевели в старое маленькое здание. С родителей учащихся теперь собирают деньги на ремонт.
Начальник Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) Сталбек Омурканов заявил ИА «24.kg», что все дело в эксплуатации.
«Я проехал, посмотрел — септик по горло залитый. Надо же своевременно откачивать, тогда ничего не было бы, — уверен чиновник. — Вода подперла, вот цокольный этаж и просел. А теперь ищут крайнего».
По его словам, подрядчик пообещал все восстановить.
Рассыпается и школа № 95, сданная в эксплуатацию лишь полгода назад: водосточные трубы полопались, отваливаются штукатурка и плитка от фундамента. Проблемы внутри здания тоже есть: местами отходят плинтусы, проблемы с унитазами и дверными замками, краны в кабинетах химии портятся очень быстро...
В советское время в школах всегда были завхоз, сантехник, электрик. Сегодня же из-за скудного бюджета их нет.Сталбек Омурканов
Недолгая гарантияВ 2017 году «Булан институт» провел в Кыргызстане исследование о безопасности школ. Согласно отчету, учащиеся аварийных школ переведены в здания клубов, частных домов, палатки или другие помещения.
По словам директора организации «Булан институт» Чолпон Орозобековой, строят образовательные учреждения некачественно.
«Очень часто дети только начинают учиться, а здания уже разваливаются. Надо вести следствие по каждой некачественно построенной школе и уголовно наказывать виновных, иначе это будет продолжаться», — подчеркнула она.
Построенную школу, по ее словам, должна принимать компетентная комиссия из числа профессиональных строителей, госэкотехинспекторов, архитекторов, сотрудников санэпидстанции и других экспертов.
«Кроме того, мы предлагаем запретить на государственном уровне строительство школ ашарным методом. Таких зданий появилось немало. При их строительстве не соблюдены элементарные нормы строительства, в качестве строительного материала использовали подручные материалы. В результате многие школы, которые были построены ашарным методом, не выдержали даже десятилетнего срока и теперь опять находятся в аварийном состоянии», — добавила она.
Строительные фирмы дают всего один год гарантии на построенную школу. Даже на бытовую технику дают гарантию больше, а это целая школа, где учатся дети. Необходимо увеличить гарантийный срок до пяти лет.Чолпон Орозобекова
Глава ОГУКС Сталбек Омурканов подчеркнул: «Согласно Гражданскому кодексу, гарантия на основные конструкции (фундамент, колонны, ригели, перекрытия) дается на 10 лет, а на отделочные работы (шпаклевка обсыпалась, кафель отвалился) — один год. В течение года все нюансы выходят, и подрядчик их устраняет. Ну а замки, к примеру, выходят из строя и дома. Вопрос опять же в эксплуатации».
Редкие проверкиГлавный государственный строительный инспектор Госэкотехинспекции Шараф Ачилдиев добавил, что по закону проводить проверки они могут раз в год. «Можем проверить объект также по обращениям жителей или представителей госорганов, получив разрешение в Минэкономики. В финансово-хозяйственную деятельность мы не вмешиваемся. Этим занимаются Финполиция, ГКНБ, АКС, прокуратура», — пояснил он.
Серьезных нарушений при строительстве общеобразовательных учреждений, по его словам, за последнее время не было.
«Через год отделочный материал подлежит ремонту, а потом его хватает на долгое время. Такой нюанс имеется в строительно-монтажной деятельности», — добавил он.
Хотя нареканий от граждан очень много, мы сами это знаем. Но на момент приемки в эксплуатацию все новое. У любого материала есть срок гарантийного обслуживания.Шараф Ачилдиев
А если год не прошел и продукция сломалась через шесть месяцев? Наверное, это тоже показатель некачественно выполненной работы. Если бы при строительстве покупали более качественную продукцию, то и хватало бы на значительно больший срок, чем год.