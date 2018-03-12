В Узгенском районе дети остались без детсада из-за крупной растраты

В Узгенском районе не достроили детский сад из-за крупной растраты, которую допустили должностные лица Управления капитального строительства Ошской области. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, управление в июле 2015 года заключило с ОсОО «Э.Н.» договор на строительство в селе Ак-Джар Узгенского района детского сада общей проектной стоимостью 20 миллионов 652 тысячи сомов.

В соответствии с условиями договора строительные работы должны были завершить до 25 августа 2016 года. Однако из-за незаконного присвоения денежных средств и завышения цен по объему работ строительство не закончили.

Должностные лица УКС и ОсОО «Э.Н.» причинили государству ущерб в 3 миллиона 979 тысяч сомов.

По итогам проверки Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело.