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Мэрия Чолпон-Аты завысила стоимость расходов строителей детсада

Прокуратура Иссык-Кульского района возбудила уголовное дело по факту нарушения законодательства при строительстве детского сада в Чолпон-Ате. Об этом сообщили в районном надзорном органе.

По его данным, общая сумма расходов на строительство, согласно проектно-сметной документации, составляла 31 миллион 416 тысяч сомов. Из этих денег 21,5 процента - накладные расходы на создание условий для строителей.

Проверка выяснила, что должностные лица мэрии Чолпон-Аты без разрешения уплатили 25,9 процента по актам выполненных работ на накладные расходы. То есть чолпон-атинский муниципалитет завысил расходы на строителей на 4,4 процента.

«В результате безосновательного превышения установленной нормы накладных расходов государству причинен ущерб в 1 миллион 382 тысячи сомов. Возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР», — сообщили в прокуратуре.
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