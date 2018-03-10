«Агент 024»: Построенная на средства Казахстана школа уже рушится

Построенная на средства Казахстана школа уже рушится, сообщил читатель ИА «24.kg».
По его словам, школу №82 в жилмассиве «Ала-Тоо» сдали в эксплуатацию всего три года назад.
Он отметил, что чиновники знают о положении школы, но бездействуют.
В открытии данной школы, напомним, принял участие экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
Чиновники столичного Управления образования пока недоступны для комментариев.
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