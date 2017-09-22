При строительстве школы в Бишкеке из бюджета вывели 91,5 миллиона сомов

Выявлены хищения при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» Бишкека. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) и городского финуправления мэрии Бишкека по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) и 315 (служебный подлог) УК КР.

В 2015 году в жилом массиве «Калыс-Ордо» за счет выделяемых на безвозмездной основе китайской компанией Tebian Electric Apparatus Stock Co. LTD денег начали строительство здания школы. Согласно договору, ОсОО «А.С.» должно завершить работы за счет $700 тысяч китайской компании.

Однако должностные лица ОГУКС в сговоре с сотрудниками городского финуправления мэрии Бишкека составили фиктивный дополнительный договор, незаконно перечислили 91,5 миллиона сомов из бюджетных средств на счет ОсОО «А.С.», якобы на продолжение строительства школы.

При этом у ОсОО «А.С.» отсутствуют соответствующие финансово-хозяйственные документы относительно актов выполненных работ на вышеуказанную сумму. Кроме того, согласно договору строительство школы должно быть окончено исключительно за счет денежных средств китайской компании.

В результате противоправных действий вышеуказанных должностных лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере — 91,5 миллиона сомов.

Начато следствие.