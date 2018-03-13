По чьей вине рушится школа, построенная на деньги Казахстана?

Чиновники не берут на себя ответственность за школу № 82, построенную в столичном жилмассиве «Ала-Тоо» на деньги Казахстана.
В эксплуатацию, напомним, образовательное учреждение в Бишкеке сдали всего три года назад, но оно разрушается. С родителей учащихся собирают деньги на ремонт.
Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве (Госстрой), ремонт требуется школе по вине ОГУКСа (Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека).
Именно это управление и начинало строительство школы на 754 ученических места в жилмассиве «Ала-Тоо» в 2005 году.
Позже по поручению президента Кыргызстана и согласно распоряжениям правительства от 06.08.2012 года № 391-р и от 01.02.2013 года № 24-р, объект передали из ОГУКСа Департаменту жилищно-гражданского строительства (ДЖГС) при Госстрое.
«В ходе приема-передачи объекта выявили, что выполненные работы не соответствуют проектным решениям. Данные недостатки выявлены институтом КыргызНИИП сейсмостойкого строительства и отражены в его техническом заключении от 02.10.2012 года», — отметили в Госстрое.
Согласно постановлению правительства КР от 29.05.2013 года № 2299 «Об утверждении Соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана о строительстве школы», генеральной подрядной организацией определили ОсОО «СМУ-3». По соглашению проект школы переработали на 500 ученических мест.
Сметная стоимость объекта по линии ДЖГС составляла 197 миллионов сомов.