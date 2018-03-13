По чьей вине рушится школа, построенная на деньги Казахстана?

Чиновники не берут на себя ответственность за школу № 82, построенную в столичном жилмассиве «Ала-Тоо» на деньги Казахстана.

В эксплуатацию, напомним, образовательное учреждение в Бишкеке сдали всего три года назад, но оно разрушается. С родителей учащихся собирают деньги на ремонт.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве (Госстрой), ремонт требуется школе по вине ОГУКСа (Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека).

Именно это управление и начинало строительство школы на 754 ученических места в жилмассиве «Ала-Тоо» в 2005 году.

Подрядной организацией выступило ОсОО «Эрбак», выбранное в ходе тендера. В 2008 году в связи с изменением проектной мощности школы (до 1,2 тысячи мест), договор с ОсОО «Эрбак» расторгли и провели повторный тендер, по результатам которого подрядной организацией стало ОсОО «Строй-Текс».

Позже по поручению президента Кыргызстана и согласно распоряжениям правительства от 06.08.2012 года № 391-р и от 01.02.2013 года № 24-р, объект передали из ОГУКСа Департаменту жилищно-гражданского строительства (ДЖГС) при Госстрое.

«В ходе приема-передачи объекта выявили, что выполненные работы не соответствуют проектным решениям. Данные недостатки выявлены институтом КыргызНИИП сейсмостойкого строительства и отражены в его техническом заключении от 02.10.2012 года», — отметили в Госстрое.

Согласно постановлению правительства КР от 29.05.2013 года № 2299 «Об утверждении Соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана о строительстве школы», генеральной подрядной организацией определили ОсОО «СМУ-3». По соглашению проект школы переработали на 500 ученических мест.

Сметная стоимость объекта по линии ДЖГС составляла 197 миллионов сомов.

Начальник ОГУКС Сталбек Омурканов заявил, что спрашивать надо «с того, кто заканчивал объект». «Когда ДЖГС принимал объект, уже был каркас. У них были проектно-сметная документация, проект. То, что проваливаются полы, то это они заканчивали строительство школы. Сейчас же с больной головы на здоровую...» — считает он.