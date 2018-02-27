Чиновников ОГУКС мэрии Бишкека обвиняют в злоупотреблении

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Общественно-государственного управления капитального строительства столичной мэрии (ОГУКС) по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР» Уголовного кодекса КР. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура проверила законность заключенных договоров по строительству школы №91 в жилмассиве «Кара-Джигач». Проверкой установлено, что 21 января 2008 года по результатам конкурсного торга между ОГУКС и ОАО «О.» заключен договор на выполнение строительных работ в школе №91 на общую сумму 74 миллиона 811 тысяч сомов, срок выполнения — до 21 сентября 2008 года.

Однако строительство объекта не было завершено в установленный срок, а сметная стоимость работ постоянно и необоснованно завышалась. Несмотря на это, в нарушение закона и договора ОГУКС в 2008 году перечислило на счет ОАО 30 миллионов 800 тысяч сомов. Акты выполненных работ за указанный период представлены лишь на 26 миллионов 530 тысяч сомов.

Аналогичные факты незаконного перечисления бюджетных средств сверх фактически выполненных строительных работ со стороны ОГУКС были и в 2009-2010 годах. Всего за три года перечислено 11 миллионов 994 тысячи сомов, они находились в незаконном обороте у ОАО «О.» более трех лет. Несмотря на наличие задолженности у ОАО «О.» перед ОГУКС, в августе 2016 года заключен новый договор на выполнение ремонтно-восстановительных работ в школе №91 — на сумму 8 миллионов 755 тысяч сомов.

Кроме этого, замечания, указанные в акте комиссионной проверки СШ №91, до сегодняшнего дня не устранены, а свыше 6 миллионов сомов бюджетных средств не возвращены в доход государства и находятся у ОАО «О.» в незаконном обороте. Государству нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.