Отваливаются плинтусы и плитка. Школа построена в Бишкеке китайцами в 2017 году

Школа, сданная в эксплуатацию в сентябре 2017 года, рассыпается: водосточные трубы полопались, отваливаются штукатурка и плитка от фундамента. Видео в Facebook разместил Асыл Кадырбаев.

«Одноразовая школа, которая начала рассыпаться менее чем за полгода после строительства. Говорят, что есть годовая гарантия. Почему на бытовую технику дают три года и более, а на такое огромное и значимое сооружение всего лишь год? Меня, как родителя, волнует вопрос, за чей счет будет производиться устранение дефектов при строительстве после истечения годовой гарантии? За счет взносов родителей учащихся? Нет. Мы не будем выделять средства на ошибки тех, кто строил», — написал он.

Директор школы Анара Акмашаева признала наличие проблем не только снаружи здания, но и внутри. «Кое-какие проблемы внутри здания тоже есть: отваливаются местами плинтусы, проблемы с унитазами, краны в кабинетах химии портятся быстро, проблемы с дверными замками. Где-то краска вздулась. Внутри подрядчики устраняют все недочеты сразу. А то, что снаружи, случилось буквально недавно: как отпустили морозы и все начало оттаивать», — сказала она ИА «24.kg».

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«Сейчас идет гарантийный срок, китайская сторона должна устранить все неполадки. В Управление капитального строительства мы написали, они в курсе. Сейчас УКС работает с подрядчиком — китайской компанией», — добавила Анара Акмашаева.

Напомним, школа в микрорайоне «Джал» с углубленным изучением китайского языка построена за счет гранта КНР. Проектная мощность — 660 ученических мест.

В августе 2017-го в школе побывал мэр города Албек Ибраимов и восхитился проектом: «Это пилотный проект и самый лучший на сегодня даже по меркам КНР».