Отваливаются плинтусы и плитка. Школа построена в Бишкеке китайцами в 2017 году

Школа, сданная в эксплуатацию в сентябре 2017 года, рассыпается: водосточные трубы полопались, отваливаются штукатурка и плитка от фундамента. Видео в Facebook разместил Асыл Кадырбаев.
Директор школы Анара Акмашаева признала наличие проблем не только снаружи здания, но и внутри. «Кое-какие проблемы внутри здания тоже есть: отваливаются местами плинтусы, проблемы с унитазами, краны в кабинетах химии портятся быстро, проблемы с дверными замками. Где-то краска вздулась. Внутри подрядчики устраняют все недочеты сразу. А то, что снаружи, случилось буквально недавно: как отпустили морозы и все начало оттаивать», — сказала она ИА «24.kg».
«Сейчас идет гарантийный срок, китайская сторона должна устранить все неполадки. В Управление капитального строительства мы написали, они в курсе. Сейчас УКС работает с подрядчиком — китайской компанией», — добавила Анара Акмашаева.
Напомним, школа в микрорайоне «Джал» с углубленным изучением китайского языка построена за счет гранта КНР. Проектная мощность — 660 ученических мест.
В августе 2017-го в школе побывал мэр города Албек Ибраимов и восхитился проектом: «Это пилотный проект и самый лучший на сегодня даже по меркам КНР».