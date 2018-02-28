Дело об убийстве 12-летнего мальчика в городе Ош прекратили в суде

Ошский городской суд прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении отца до смерти избившего 12-летнего сына. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Ошского областного суда.

Уточняется, что перед началом процесса адвокат подсудимого просил рассмотреть дело в упрощенном порядке, так как обвиняемый полностью признал вину. Кроме того, мать ребенка отказалась от поддержания частно-публичного обвинения и написала встречное заявление.

«По делу обвиняемым проходит 47-летний уроженец города Ош. У мужчины четверо детей, ранее не судим, временно не работает. На ходатайство адвоката о том, чтобы рассмотреть уголовное дело в упрощенном порядке, прокурор не возразил. Постановлением Ошского горсуда обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью освобожден от ответственности. Производство уголовного дела прекращено», — отметили в суде.

В пресс-службе отметили, что уголовное дело подлежит прекращению при отказе потерпевшего от поддержания частного и частно-публичного обвинения и (или) при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим.

На сегодня постановление Ошского городского суда сторонами не обжаловано и вступило в законную силу.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае изменения обвинения в суде на более тяжкое или отличающееся от предъявленного, прокурор обязан, а потерпевшие могут ходатайствовать о передаче дела на доследование. Однако по данному делу такого не произошло.

В декабре 2017 года в Оше от побоев скончался 12-летний мальчик, ученик шестого класса. Сотрудники милиции задержали по подозрению в совершении преступления его отца.