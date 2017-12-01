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Происшествия

В городе Ош от побоев скончался 12-летний мальчик. По подозрению задержали отца

В городе Ош от побоев скончался 12-летний мальчик, ученик шестого класса. Сотрудники милиции задержали по подозрению в совершении преступления его отца. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в УВД южной столицы. 

По данным ведомства, мальчик скончался дома. В ходе осмотра на теле найдены ссадины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В тот же день 46-летний отец мальчика задержан по подозрению в убийстве сына. Мужчину водворили в ИВС ГУВД Оша. Он вину отрицает, однако свидетели, включая жену, утверждают, что отец сильно и систематически избивал ребенка. 
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