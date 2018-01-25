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Общество

Пустят ли обычного прохожего погреться в офис в Бишкеке — эксперимент

Небывалые −40 градусов ожидаются в Кыргызстане в ближайшие дни. В связи с аномальными морозами в школах Кыргызстана объявили каникулы.

А как быть взрослым кыргызстанцам в период холодов? Медики уже дали несколько нехитрых советов, как пережить аномальные морозы без обморожения. А предприниматели Бишкека накануне пригласили всех замерзающих погреться к себе в офисы. Обещали даже налить чай или кофе.

Журналист ИА «24.kg» решил проверить, действительно ли простого прохожего пустят погреться и не откажут в чашечке горячего напитка.

Итак, мы отправились в центр города и решили зайти в несколько случайно выбранных мест.

1Место №1

Первым был небольшой офис по приему рекламы, где работают две сотрудницы. Здесь вполне доброжелательно отнеслись к замерзшему человеку и на просьбу погреться, дали добро. Офис — что-то вроде колл-центра по приему заявок на рекламу. К сожалению, чайника тут не оказалось, но женщины сразу рассказали, что неподалеку находится столовая, где можно вкусно и недорого подкрепиться и выпить чай.

А вот на вопрос, почему не отказали постороннему человеку в помощи, женщины дружно ответили, что в такой холод это было бы бесчеловечно.

2Место №2

Иду дальше — в район улиц Байтика Баатыра и Токтогула. Передо мной офис, где разрабатывают программы. За время десятиминутной прогулки я порядком замерз, от природной застенчивости не осталось и следа: идея зайти в теплый офис и попросить чая казалась просто идеальной.

Тут в обогреве тоже не отказали. Более того, даже чай заварили. Если честно, мешать разработчикам не очень хотелось: сам не понаслышке знаю, какой внимательностью надо обладать, чтобы писать программы, так что лезть с вопросами не стал. Погрелся, допил чай и пошел дальше.

3Место №3

На улицах было действительно очень холодно. И вот тут я пожалел, что не надел перчатки, валенки и тулуп. Какая разница, как ты выглядишь? Главное — здоровье. Как же я завидовал людям, укутанным в куртки, шарфы и шапки так, что виднелись одни глаза.

Итак, передо мной еще один офис, на этот раз туристической компании. Ох, надеюсь, у них и чайник есть, и кофе... И снова меня приняли с распростертыми объятиями. Сотрудники компании делают туры по Кыргызстану для иностранных туристов: встречать гостей — часть их работы.

А вот в офисе по продаже авиабилетов на вопрос, почему впустили незнакомого человека, ответили просто: «Потому что вы мерзнете и у вас лицо покраснело».

За время импровизированной прогулки я зашел еще в несколько мест: нигде не отказали в тепле. Так что если вы замерзли, можете смело зайти в ближайший офис. Мы проверили — люди действительно готовы помочь друг другу в трескучий мороз.

Кстати, накануне в соцсетях гражданские активисты запустили акцию с обращением к автовладельцам с просьбой в период сильных холодов подвозить бесплатно пенсионеров, школьников, беременных женщин. К ней присоединился вице-мэр Бишкека.
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