Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание до −40 градусов

В Кыргызстане 26 января ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в Чуйской и Таласской долинах ночью температура понизится до −20...−15 градусов, днем до −15, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью ожидается до −14, днем −5...0 градусов, в Иссык-Кульской котловине ночью до −20, днем −7...−2, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью −30...−25, днем −20...−15 градусов. В Суусамырской долине ночью столбик термометра опустится до −40, днем до −30.

В отдельных районах возможно усиление западного ветра до 17-22 метров в секунду.

C 27 по 29 января ожидается дальнейшее понижение температуры.