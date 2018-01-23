01:14
-9
USD 69.34
EUR 84.89
RUB 1.22
Общество

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание до −40 градусов

В Кыргызстане 26 января ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в Чуйской и Таласской долинах ночью температура понизится до −20...−15 градусов, днем до −15, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью ожидается до −14, днем −5...0 градусов, в Иссык-Кульской котловине ночью до −20, днем −7...−2, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью −30...−25, днем −20...−15 градусов. В Суусамырской долине ночью столбик термометра опустится до −40, днем до −30.

В отдельных районах возможно усиление западного ветра до 17-22 метров в секунду.

C 27 по 29 января ожидается дальнейшее понижение температуры.
Ссылка:
просмотров: 6179
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 января: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 января: местами снег
Комиссия МЧС вынесла решение. Пожарный Назим Муканбетов не получал квартиру
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 января: без осадков
«Мои 24». Как я боролась с лавинами
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 января: днем снег не ожидается
Не поджог был причиной пожара в микрорайоне «Асанбай», где сгорели семь кафе
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: местами слабый снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 января: без осадков
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Реакция ГУОБДД на&nbsp;сообщения в&nbsp;WhatsApp. Мы&nbsp;проверили, как это работает Реакция ГУОБДД на сообщения в WhatsApp. Мы проверили, как это работает
Бизнес
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; карта World Elite Mastercard Впервые в Кыргызстане — карта World Elite Mastercard
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!