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Общество

В соцсетях призывают автовладельцев в сильные морозы подвозить бишкекчан

В соцсетях гражданские активисты запустили акцию с обращением к автовладельцам с просьбой в период сильных холодов, которые по прогнозу должны наступить в Кыргызстане 26 января и продержаться до 29-го, подвозить бесплатно пенсионеров, школьников, беременных женщин.

А первый детский хоспис с завтрашнего утра начинает акцию #чайсогревай для работников МП «Тазалык».

Кстати, в Астане, где сейчас отмечаются аномальные морозы, запустили акцию «Теплая поездка»: местные службы такси помогают горожанам добраться домой совершенно бесплатно.
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