В пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно

Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков через социальные сети обратился к горожанам. Он готов в эти морозные дни подвозить попутчиков бесплатно.

«Начались сильные заморозки и долго стоять на улице в ожидании общественного транспорта становится сложновато. Если кому-нибудь по пути, то примерно в 8.15 буду спускаться от ВДНХ вниз по проспекту Айтматова. С удовольствием подвезу до проспекта Чуй, пишите», — пояснил свои намерения вице-мэр столицы.

Накануне в соцсетях с аналогичным призывом также выступили гражданские активисты, запустив акцию с обращением к автовладельцам с просьбой в период сильных холодов, которые по прогнозу должны наступить в Кыргызстане 26 января и продержаться до 29-го, подвозить бесплатно пенсионеров, школьников, беременных женщин.

А компания Hoster.kg стала инициатором другой доброй акции и призывает всех поддержать ее. «Если вы замерзли, наши офисы открыты для вас. Вы можете просто зайти в гости, согреться, вам нальют горячего чая или кофе. Кош келиниздер», — приглашают сотрудники и руководители компании Hoster.kg.