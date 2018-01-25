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Общество

В школах Кыргызстана из-за холодов объявили каникулы

В целях охраны здоровья детей на основании официального предупреждения МЧС КР об ожидаемом резком понижении температуры приказом министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой приостановлен учебный процесс в школах республики с 26 января до 30 января. Об этом сообщили в ведомстве.

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По их данным, для школ с пятидневным обучением выходными будут 26, 29 и 30 января, с шестидневным — 26, 27, 29 и 30 января.

В ведомстве уточняют, что выполнение учебных программ будет восполнено за счет субботних дней для школ с пятидневным режимом обучения и за счет весенних каникул для школ с шестидневным.
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