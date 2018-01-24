Как пережить морозы. В Бишкеке предприниматели приглашают в офисы погреться

Компания Hoster.kg стала инициатором доброй акции и призывает всех поддержать ее.
Напомним, в Кыргызстане в ближайшие дни ожидается похолодание до −40 градусов. Пока смертельных случаев от обморожения, по данным столичного Центра экстренной медицины, не было.
Большинство кыргызстанцев уже ощутили на себе холода.
«Если вы замерзли, наши офисы открыты для вас. Вы можете просто зайти в гости, согреться, вам нальют горячего чая или кофе. Кош келиниздер», — приглашают сотрудники и руководители компании Hoster.kg.
Офисы компании находятся на столичных улицах: Ахунбаева/Абая; Киевская/пр. Мира и Горького/Байтика Баатыра.
Медики констатируют, что, к сожалению, в большинстве случаев человек при обморожении не чувствует своего состояния: не всегда может определить степень и не сможет сам принять правильного решения.