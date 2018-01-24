Как пережить морозы. В Бишкеке предприниматели приглашают в офисы погреться

Компания Hoster.kg стала инициатором доброй акции и призывает всех поддержать ее.

Напомним, в Кыргызстане в ближайшие дни ожидается похолодание до −40 градусов. Пока смертельных случаев от обморожения, по данным столичного Центра экстренной медицины, не было.

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Большинство кыргызстанцев уже ощутили на себе холода.

«Если вы замерзли, наши офисы открыты для вас. Вы можете просто зайти в гости, согреться, вам нальют горячего чая или кофе. Кош келиниздер», — приглашают сотрудники и руководители компании Hoster.kg.

Офисы компании находятся на столичных улицах: Ахунбаева/Абая; Киевская/пр. Мира и Горького/Байтика Баатыра.

Медики констатируют, что, к сожалению, в большинстве случаев человек при обморожении не чувствует своего состояния: не всегда может определить степень и не сможет сам принять правильного решения.