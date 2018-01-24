Как пережить аномальные морозы: правила поведения

В Кыргызстане в ближайшие дни ожидается похолодание до −40 градусов. Пока смертельных случаев от обморожения, по данным столичного Центра экстренной медицины, не было.

А тем временем специалисты Республиканского центра укрепления здоровья предупреждают: низкие температуры ухудшают обмен в клетках и приводят к их гибели.

Признаки обморожения

Переохлаждение организма возможно в результате длительного пребывания в воде или снегу или на холоде в состоянии алкогольного опьянения.

Можно обморозить пальцы рук и открытые части лица — щеки, нос, уши. При минусовой температуре под ударом и пальцы ног – если обувь тесная и мокрая.

В первое время человек будет чувствовать холод, затем — жжение, сначала кожа краснеет, а затем белеет. Чувствительность кожи нарушается, возникает онемение.

«Обычно переохлажденный человек не чувствует своего состояния, и это затрудняет диагностику. Поэтому очень важно знать признаки обморожения», — предупреждают специалисты центра.

Степени обморожения

К сожалению, в большинстве случаев человек при обморожении не чувствует своего состояния: не всегда может определить степень и не сможет сам принять правильное решение, констатируют врачи.

В данной ситуации лучшее решение — обратиться к медицинскому работнику.

I степень: возникают покраснение и онемение участка кожи и утрата чувствительности пораженного участка кожи, жжение и зуд. При согревании и растирании обмороженная кожа начинает краснеть. Обморожение первой стадии проходит через неделю.

II степень характеризуется более глубокими поражениями слоев кожи и появлением на коже пузырей с прозрачной жидкостью.

III степень: появляется омертвение тканей, заживление проходит в течение месяца с образованием рубцов.

IV степень: поражаются не только кожа, но и кости, суставы. Пораженные ткани имеют синюшный цвет, появляются пузыри.

Правила поведения в сильный мороз

1 В сильный мороз специалисты советуют выходить только после плотного завтрака или обеда, чтобы организм мог достаточно выработать энергии.

2 На холоде нужно постоянно двигаться. Не стойте на одном месте! Нельзя прислоняться или садиться на холодную поверхность. Процесс отдачи собственного тепла ускоряется, если одежда мокрая.

3 Следует тепло одеваться. Несколько слоев одежды, лучше из натуральных тканей, теплая и просторная обувь, и обязательно головной убор и варежки.

4 Пить «для согрева» алкоголь врачи не рекомендуют.