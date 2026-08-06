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Общество

В России въезд трудовых мигрантов из Кыргызстана сократился на 16,7 процента

В России въезд трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в первом полугодии 2026 года сократился на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости».

иллюстративное
Фото иллюстративное. В России въезд трудовых мигрантов из Центральной Азии сократился на 15 процентов

Отмечается, что указанные страны являются лидерами по количеству рабочих въездов за первое полугодие 2025 и 2026 годов. За шесть месяцев прошлого года граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана суммарно совершили более 2,3 миллиона въездов с указанной целью «работа», а за такой же период текущего года — около 1,9 миллиона въездов.

На первом месте по въездам с целью «работа» находится Узбекистан (более 1,1 миллиона человек). Их количество сократилось на 13,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте располагается Таджикистан с 494 тысячами 500 рабочими въездами (-17,9 процента), а на третьем — Кыргызстан с 289 тысячами 100 въездами (-16,7 процента).

Чтобы работать в РФ, граждане Узбекистана и Таджикистана должны оформить патент — документ, разрешающий это делать. Он выдается на срок до одного года. Гражданам КР патент не нужен, поскольку страна входит в Евразийский экономический союз. Основанием для работы в России для кыргызстанцев служат в том числе трудовой договор и договор гражданско-правового характера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384322/
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