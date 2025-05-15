Почему дети умирают на операционной койке. О серьезных проблемах кардиохирургии

Ежегодно в Кыргызстане рождается более 2 тысяч детей с врожденным пороком сердца, и половина из них умирает в возрасте до года, не получив своевременной квалифицированной помощи. Недавний визит президента Садыра Жапарова в Республиканский диагностический центр вновь напомнил о сложностях детской кардиохирургии.

Операции на сердце в ужасных условиях

Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) является единственным специализированным учреждением в республике, проводящим операции на сердце при самых различных врожденных пороках сердца (ВПС).

Об условиях в стационаре редакция 24.kg рассказывала год назад: мизерное количество специально оборудованных послеоперационных палат, старая инфраструктура, нехватка современного оборудования. В листе ожидания на операции всегда есть маленькие пациенты.

Несмотря на ограниченность в ресурсах, в НИИХСиТО успешно оперируют за год до 450 детей разного возраста.

В феврале 2025-го в НИИХСиТО произошел пожар, который усугубил положение службы. Здание обещают отремонтировать, а пока отделения НИИ временно размещены в зданиях Республиканского диагностического центра (РДЦ) и Национального госпиталя.

Именно на базе РДЦ со 2 мая при участии Ассоциации детских кардиохирургов Cardiac из США во главе с профессором Уильямом Новиком проводят совместные операции и мастер-классы.

«Главная цель мастер-классов — обучение медперсонала и внедрение американской системы в плане диагностики, подготовки пациентов к операциям, выхаживания после хирургического вмешательства. В Соединенных Штатах низкий процент послеоперационной смертности. Отправить врача на обучение туда стоит огромных денег, лучше, когда к нам приезжают», — рассказал24.kg директор НИИХСиТО Самидин Шабыралиев.

По данным на 8 мая, международная бригада прооперировала семь пациентов от двух месяцев до двух лет с тяжелыми врожденными пороками сердца. Трое скончались.

Читайте по теме Садыр Жапаров поручил объявить министру здравоохранения выговор

Это вызвало возмущение Садыра Жапарова. «Дети умирают, а ты сидишь в кабинете! Даю два дня, чтобы обеспечить центр всем необходимым», — сказал он, обращаясь к главе Минздрава.

Приглашенные специалисты сообщили главе государства, что в центре нет необходимых условий для оказания квалифицированной медицинской помощи. По их словам, диагностику проводят на устаревшем аппарате УЗИ, который не обеспечивает точных данных и находится в приемном покое. Нет собственного стерилизационного зала — инструменты доставляют в другую больницу на автомобиле, подвергая пациентов риску заражения. Есть только три хирургических набора...

Интересно, почему, увидев такие условия, зарубежные медики изначально не отказались от проведения операций? Почему Минздрав своевременно не озадачился материально-техническим оснащением РДЦ? Ведь именно министерство сообщало о полном возобновлении деятельности НИИХСиТО и штатном приеме пациентов после пожара.

Через несколько дней после объявленного выговора в МЗ КР сообщили, что все поручения Садыра Жапарова выполнены.

В частности:

установлен дополнительный аппарат УЗИ для мониторинга пациентов в реанимации;

организована стерилизационная в подвале РДЦ;

выделен дополнительный комплект хирургических инструментов;

обеспечено полное снабжение лекарствами и расходными материалами за счет благотворительного фонда «Ас-Сафа» и ГП «Кыргызфармация»;

приобретены четыре новых кондиционера в операционные, реанимацию и другие отделения.

Шансы и риски

Подобные совместные операции и мастер-классы проводят в Кыргызстане не первый раз.

Специалисты фонда William Novick Global Cardiac Alliance приезжали в республику осенью 2014 года. Врачи прооперировали 12 детей с очень сложными пороками сердца, выжили из них шестеро.

Тогда отечественные медики говорили, что дают детям шанс, поскольку иногда сложным больным отказывают из-за нехватки опыта, отсутствия оборудования, а у некоторых просто нет денег на операции за рубежом.

«Обмен опытом всегда дает хороший эффект. Плюс врачи оперируют бесплатно, все расходные материалы привозят, а привезенную аппаратуру оставляют у нас», — отмечали они.

Приглашают в НИИХСиТО специалистов и из других стран — Беларуси, России, Казахстана, Кувейта. Достигнута договоренность на ежегодной основе отправлять бригаду кыргызских врачей из пяти человек в Китай для повышения квалификации. Между НИИХСиТО и китайской больницей «Сюнкэ» заключен меморандум о ежегодном проведении операций 10 детям КР с тяжелыми пороками сердца. Но этих усилий все равно недостаточно.

По данным НИИХСиТО, примерно 600 детей ежегодно нуждаются в операциях на сердце в первые месяцы жизни, но из них только 15-20 новорожденных получают своевременную помощь.

Это означает, что у остальных младенцев не диагностируют должным образом критические пороки сердца по месту рождения либо они погибают, не доехав до НИИ.

«У выживших или своевременно не получивших хирургическое лечение детей степень риска и осложнений при операциях на сердце возрастает чрезмерно, может доходить до 95 процентов либо они становятся неоперабельными и погибают. Ежегодно из всех проводимых операций на сердце детям на базе НИИХСиТО более 150 вмешательств проводят при пороках, имеющих сложную анатомию. Однако смертность по некоторым видам пороков остается чрезмерно высокой. Например, при транспозиции магистральных сосудов послеоперационная летальность до сих пор составляет более 60 процентов», — сообщили 24.kg в медучреждении.

Что дальше и как менять ситуацию?

Неотложные ремонтно-восстановительные работы в НИИХСиТО после пожара

обойдутся

в 104 миллиона сомов. Сколько времени это займет, неизвестно. Также требуется около 5,5 миллиона сомов на закупку нового медицинского оборудования взамен поврежденного.

Глава Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии, профессор, заслуженный врач и главный внештатный кардиохирург Минздрава Калдарбек Абдраманов напомнил, что академик Иса Ахунбаев первым в Центральной Азии сделал операцию на сердце — 19 мая 1959 года.

«Если бы с тех пор в республике целенаправленно создавали и улучшали условия, то отечественные врачи могли бы оперировать на две головы выше, чем сегодня. И показатели были бы лучше, и разнообразие операций шире. Но условия сегодня таковы, что сотрудники НИИХСиТО после пожара вынуждены работать в приспособленных помещениях на базе других медучреждений, а мой коллектив — в двух местах (оперируем на 4-м этаже Центра крови, а стационар — в пяти километрах)», — сказал он 24.kg.

По словам профессора, не всегда есть современное оборудование и расходные материалы.

Например, не хватает кувезов для новорожденных, детских оксигенаторов (газообменное одноразовое устройство, предназначенное для насыщения крови кислородом. — Прим. 24.kg).

Читайте по теме «Крик сердца» кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к властям

«ГП «Кыргызфармация» пока не может полностью нас обеспечить: коллектив небольшой, а организаций здравоохранения в республике много. Недавно даже перчаток стерильных не было. Нужно открыто об этом говорить. К примеру, детей до шести лет должны оперировать бесплатно. Но если оксигенаторов или других расходных материалов у нас в больнице нет, то родные больного должны приобрести его за свой счет в фармкомпаниях, стоит он около 60 тысяч сомов. Если состояние больного требует срочного хирургического вмешательства, то выходим из ситуации таким образом», — отметил Калдарбек Абдраманов.

Он добавил, что операции на сердце разные — закрытые и открытые, среди которых есть наисложнейшие.

«По закрытым операциям во всем мире, в том числе и у нас, достаточно хорошие результаты. По некоторым видам даже летальности нет. А вот по сложным открытым операциям, когда останавливают сердце и коррегируют различные пороки, летальность выше — до 5 процентов, а по некоторым видам еще больше», — пояснил профессор.

Он подчеркнул, что квалифицированные кадры в стране есть.

«Руководитель НИИХСиТО — ведущий детский кардиохирург в Центральной Азии. Наши медработники прошли специализацию в России, Турции, Великобритании. Для улучшения ситуации надо построить новые современные центры сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии в Бишкеке и Джалал-Абаде, где будет все необходимое для операций, чтобы мы, хирурги, не отвлекались на поиски недостающих вещей. Вот тогда и можно приглашать иностранных докторов. Винить их никто не собирается, просто проводить такие гуманитарные акции нужно при наличии нормальных условий. Потребность в обмене опытом и совместной работе огромная», — заметил Калдарбек Абдраманов.

Кстати, в сентябре 2024 года Минздрав сообщал о начале строительства нового здания детского центра кардиохирургии в Бишкеке в НИИХСиТО. Под пятиэтажный стационар на 75 коек заложили капсулу. Новый центр планировали сдать в эксплуатацию в марте 2025-го. Однако, на какой стадии находится проект, в ведомстве не ответили.