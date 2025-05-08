Дети умирают, а ты сидишь в кабинете! Садыр Жапаров отчитал главу Минздрава

Пресс-служба президента опубликовала видео, на котором Садыр Жапаров в жесткой форме отчитал министра здравоохранения Эркина Чечейбаева.

Он спросил, сколько раз глава Минздрава посетил Республиканский диагностический центр с начала гуманитарной программы по детской кардиохирургии с участием зарубежных специалистов.

Эркин Чечейбаев ответил, что сегодня пришел в первый раз.

«Ты почему приходишь в первый раз, когда в центре такая проблема? Ты должен был бить тревогу. Я же тебе говорил не сидеть в кабинете! За два месяца на должности ты прилип к креслу? Дети умирают, а ты сидишь в кабинете! Я тебе говорил обращаться, если есть проблемы, говорил, что решу моментально. Ты, оказывается, не приходишь, даже если тебя приглашают. Даю два дня, чтобы обеспечить центр всем необходимым», — сказал глава государства и объявил министру выговор.

Напомним, президента проинформировали о том, что 24 ребенка с тяжелыми патологиями сердца ожидают оперативного вмешательства. За последние дни зафиксировано три смерти.

Приглашенные специалисты сообщили, что в центре отсутствуют необходимые условия для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Диагностика проводится на одном устаревшем аппарате УЗИ, который не обеспечивает точных данных. Нет полноценного стерилизационного зала — инструменты доставляют в другое медучреждение на автомобиле, подвергая пациентов риску заражения. Некоторые дети поступают на операцию с уже развившейся инфекцией.