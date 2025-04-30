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Общество

Пожар в НИИХСиТО. Почему не начинают ремонт, объяснили в Минздраве

Министерство здравоохранения инициировало проект распоряжения кабинета министров о выделении дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета на восстановление Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) после пожара. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, в настоящее время документ находится на повторном согласовании в Министерстве финансов.

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Напомним, вечером 11 февраля в НИИХСиТО произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары. Отделения института временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

«Учитывая важность и уникальность выполняемых НИИХСиТО функций, включая оказание экстренной и плановой высокотехнологичной медицинской помощи, дальнейшая эксплуатация здания возможна только после комплекса ремонтно-восстановительных работ в соответствии с требованиями безопасности и строительных норм», — подчеркнули в МЗ КР.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства составило смету на неотложные ремонтно-восстановительные работы на 104 миллиона 47 тысяч 582 сома.

Также требуется 5 миллионов 438 тысяч сомов на закупку нового медицинского оборудования взамен поврежденного в результате происшествия.

НИИХСиТО оказывает высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь в области сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов. Учреждение рассчитано на 68 коек. В 2024 году в институте проведено 1 тысяча 571 лечебно-диагностическое вмешательство, из них 431 — детям.

Отметим, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической сети. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328007/
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