Детская кардиология нуждается в недетской поддержке

Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов — медицинское учреждение, где делают операции на сердце детям. В день здесь проводят по две операции, а в листе ожидания постоянно не менее 50 детишек. У института, по словам его руководства, сильный кадровый потенциал, и они могли бы делать больше операций в день. Однако проектная мощность здания, нехватка специального оборудования и аппаратуры не позволяют спасать больше детей в более короткие сроки.

Тесно нам...

НИИХСиТО, или, как его называют в народе, детская кардиология, находится в столице за Национальным центром кардиологии имени Мирсаида Миррахимова, на пересечении улиц Токтогула и Тоголока Молдо.

Пятиэтажное здание внешне отвечает всем канонам советского модернизма. А внутри все, как в большинстве больниц, — длинные коридоры, явно не самый дорогой линолеум на полу, аскетичные палаты с традиционным набором в виде кроватей, тумбочек и стоячих вешалок. На одном из этажей возле лифта пылятся несколько новеньких медицинских аппаратов. Со слов заместителя директора НИИХСиТО Кылычбека Жоошева, это подарок представителей одной из арабских стран. Только по неизвестным причинам аппараты оказались нерабочими.

Фото 24.kg. Кылычбек Жоошев

Руководство больницы считает, что детская кардиохирургия нуждается в кардинальном расширении и обновлении оборудования. Кылычбек Жоошев даже показывает участок рядом с основным зданием, где вполне можно было бы построить дополнительный корпус.

Ведь, как говорит заместитель директора, одна из причин, почему они проводят всего две операции в день, — мизерное количество специально оборудованных послеоперационных палат.

Давайте замолвим слово за коллег

О проблемах больницы хорошо осведомлены зарубежные коллеги кыргызстанских кардиологов. Они частые гости детской кардиологии. В день, когда в НИИХСиТО были журналисты 24.kg, там же присутствовали хирурги из Кувейта, России и инженер по медицинскому оборудованию из Германии.

Фото 24.kg. Алексей Ким (Россия)

Заместитель директора российского Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева, главный внештатный специалист Минздрава РФ по работе с детьми с врожденными пороками сердца Алексей Ким поддержал своих кыргызстанских коллег.

«Если мы посмотрим на младенческую смертность в любой стране мира, то врожденные пороки сердца — одна из основных причин. Чтобы снизить младенческую смертность, необходимо развивать кардиохирургию врожденных пороков сердца. Детская кардиохирургия строится не только на квалификации кадров. Она строится и на специальном оборудовании, особых условиях. Современная наука позволяет с хорошими результатами оперировать самые крайние, тяжелые врожденные пороки сердца», — сказал он.

Кыргызские коллеги правы, когда говорят о необходимости изменения структуры здания, строительства нового и приобретении специального оборудования. Это не пожелание — это условие для успешного развития. Развитая кардиохирургия — показатель благосостояния страны. Алексей Ким

Фото 24.kg. Фейсал Алсеида (Кувейт)

Своим мнением насчет модернизации НИИХСиТО поделился и начальник кафедры педиатрической кардиохирургии, глава Ассоциации помощи детям с пороком сердца Кувейта, доктор Фейсал Алсеида.

«Приехав сюда, мы увидели очень много недостатков, так как мы сами привыкли работать в лучших условиях», — подчеркнул он.

Население Кыргызстана — 7 миллионов человек, а коек в институте — всего 20. Это очень мало. Это значит, что очень много детей умирает. Фейсал Алсеида

Он заметил, что реанимация не та, которая нужна. Оборудование в операционных старое.

«Несмотря на тяжелую ситуацию, ваши врачи — молодцы. Мы поможем с коллегами, но без помощи государства прогресса не будет. Будет очень много детей умирать, если государство не обратит внимание», — добавил доктор.

Зарплата хирурга — 12 тысяч сомов

Как рассказал Кылычбек Жоошев, потребность в кардиохирургической помощи растет с каждым годом.

«По данным Минздрава Кыргызской Республики, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превышает 50 процентов», — говорит он.

А кардиохирургия — самая дорогая отрасль медицины, отмечает заместитель директора НИИХСиТО. По его словам, главное для кардиохирургии — это не только профессионализм врачей и медицинского персонала, но и специальное, отвечающее мировым стандартам оборудование, начиная от простого электрокардиографа до дорогостоящей ангиографической установки.

Самому новому нашему оборудованию пять лет. А ведь в Кыргызстане высокая рождаемость с врожденным пороком сердца. Если мы не будем оказывать таким детям своевременную помощь, будет расти смертность. Кылычбек Жоошев

Что касается сегодняшнего финансирования больницы, то по линии ФОМС на одного оперируемого больного выделяется 100 тысяч сомов. В эту сумму входят содержание здания, покупка лекарств, зарплата сотрудников.

«В этом году на все наши нужды выделено около 200 миллионов сомов. Мы потратили их на два аппарата ИВЛ для наших самых маленьких пациентов», — подчеркнул замдиректора НИИХСиТО.

Двести миллионов — звучит внушительно. Но стоимость одной операции составляет около 100 тысяч сомов. И это если речь идет о ребенке старше пяти лет. Операция более взрослым пациентам — от 200 до 270 тысяч сомов.

А зарплата у хирургов и медперсонала совсем скромная. Например, целый заместитель директора института со всеми надбавками получает на руки около 20 тысяч сомов. Молодые врачи ценятся государством и того меньше, их заработная плата — в районе 12 тысяч.

Кстати, в 2024 году НИИХСиТО отмечает юбилей — 20 лет со дня создания института и 65 лет с того времени, как в Центральной Азии проведена первая операция на сердце.